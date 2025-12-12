Rey Carlos afirma que su tratamiento contra el cáncer podrá reducirse en el próximo año

El rey Carlos dijo el viernes que su tratamiento contra el cáncer puede reducirse el próximo año, mientras hablaba de su experiencia de vivir con la enfermedad en un discurso televisado.

Carlos, de 77 años, fue diagnosticado de una forma no especificada de cáncer en febrero, e hizo un nuevo anuncio como parte de una campaña nacional de concienciación sobre el cáncer en Reino Unido.

"Puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi propio calendario de tratamientos contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año", dijo el monarca.

"Este hito es a la vez una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer en los últimos años", destacó.

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que el tratamiento "pasará ahora a una fase de precaución", pero que los médicos vigilarán continuamente su estado de salud.

Los comentarios públicos sobre la salud son inusuales para la familia real, que tradicionalmente no revela mucho sobre la vida personal de sus miembros.

El portavoz del Palacio de Buckingham señaló que el consejo de los expertos en cáncer es que "es preferible que Su Majestad no se refiera a su propia condición específica, sino que hable a los afectados por todas las formas de la enfermedad".