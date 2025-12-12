Dalefon: Altán tiene las puertas abiertas para que todos los operadores móviles virtuales podamos crecer

Víctor José Gutiérrez es director general en Dalefon y como su compañía, es un benjamín de las telecomunicaciones celulares en México. Sus pares de la industria todavía se refieren a él como “los”, en referencia al nombre de su padre, pero el hijo ha conseguido destacar en su nicho y llamar la atención de sus competidores directos que igual ya lo consideran en sus conversaciones, porque en treinta meses Dalefon entró al top ten de los clientes mayoristas de Altán Redes, por los 120,000 usuarios activos contantes y sonantes en tráfico que en este diciembre de 2025 todavía viajaban por la Red Compartida.

Gutiérrez también está a un paso de sus treintas con una marca de telefonía enteramente digital, que por un lado hace negocio vía una suerte de dispersor de los chips del Bienestar, al tiempo que por otro camino crece orgánicamente mediante las campañas de sensibilización de los e-SIM y por la Portabilidad de Números.

Y es en la Portabilidad en la que Dalefon tuvo un verano espectacular con respecto a su propia base de usuarios. Así, sólo en junio de 2025, Dalefon creció casi trece veces su captación por la Portabilidad, en comparación las desaceleraciones que marcaron el ritmo de BAIT en el mismo rubro y también bajo su propia base de usuarios.

“Es un muchacho que le está entiendo bien a esto”, dijo el CEO de un cablero. “Algunos creyeron que le dieron un carrito, pero en un año a Dalefon lo he escuchado bastante en los foros”, dijo el dueño de otro operador.

Los comentarios de la industria se confirman cuando Víctor José Gutiérrez habla sobre ofertas de referencia, espectro —del que Dalefon descarta comprar en el corto plazo—; también de chips digitales, infraestructura y de mercado, que igualmente explica cómo Dalefon opera 45,000 líneas del Internet del Bienestar. “Experimentar, probar y escuchar, para tomar las mejores decisiones”, dijo el mismo Víctor José Gutiérrez en esta entrevista:

—¿Cómo le hizo Dalefon para crecer, si el OMV que podría considerarse como el incumbente del segmento tuvo una desaceleración en Portabilidad y en un año de debilidad económica? ¿Obedece esto a una campaña de promoción o es un crecimiento atípico?

—Es verdad que este año fue muy bueno para la empresa. Cerramos el año pasado con una prueba, en la cual le estábamos ofreciendo una prueba gratis a los usuarios y eso nos consiguió una muy buena respuesta, pero la captación no era la óptima y entonces decidimos mover un poco las cosas para ajustar el modelo de captación, y justamente les ofrecíamos un poco más a los clientes con el tema de la Portabilidad.

Y seguimos captando clientes de manera orgánica, que afortunadamente todavía llegan a nosotros. Creo que tenemos ahí una recomendación de boca en boca, porque los usuarios están muy contentos con la experiencia. Esta es una marca muy diferente a lo que están acostumbrados y es lo que nos ha permitido continuar con este crecimiento, aun cuando aprovechamos estos meses en que no tuvimos ninguna campaña fuerte de captación, sino una fuerza activa para rediseñar el flujo con todos los aprendizajes que ya tuvimos.

Con este nuevo modelo, lo que estamos buscando ahora es impulsar a un usuario que tenga esta intención de quedarse con nosotros, pero que, si no está tan seguro, permitirle hacerle una prueba y obviamente todo amarrado a la Portabilidad, porque creo que ese es uno de los medidores más importantes dentro de una telefonía; porque eso habla de una retención y de calidad.

Pero muy importante también, un modelo así nos ha permitido tener un crecimiento superior en 45% de ingresos brutos con respecto al año pasado y aun cuando la mitad del año tuvimos las campañas detenidas.

—A reserva de que nos precise el dato de consumidores atendidos con lo que todavía cuenta el Banco de Información de Telecomunicaciones, ¿cómo sustentaría que esta compañía tiene los necesario para llegar a la fabulosa marca del millón de usuarios?

—Algo de lo que hoy no tenemos duda es que nos ha servido mucho nuestro modelo de negocio: El poder hacer una telefonía 100% digital nos permite que nuestra captación sea muy eficiente, que no dependemos de terceros para poder hacer esto

También este modelo de ser 100% digital, que es un factor de tendencia de inteligencia artificial, nos ha permitido ser una empresa muy escalable. Hoy en día, si en un mes llegáramos a adquirir un millón de usuarios, les podremos dar servicios sin problema alguno; no afectaría nuestro ecosistema.

Creo que entramos al mercado en un buen momento con una propuesta muy interesante y no estamos atorados un modelo muy análogo, que resulta para otras compañías demasiado complicado, complejo.

—¿Optar hoy por una oferta fincada en los SIM digitales puede ser un ahorro en costo operativo, pero también una limitante por tema tecnológico en los teléfonos y lo que eso significa en oportunidad de mercado en un momento en que ustedes están creciendo?

—Tenemos todavía la opción de enviar un chip físico al domicilio, que si bien, normalmente tarda entre tres y cuatro días, está disponible. La verdad es que no quisiéremos estar limitados. Nosotros estamos enfocados. Esa es la razón: elegir el futuro con los e-SIM, que vienen a revolucionar el país, con oportunidades para nosotros, pero entendemos que este cambio va a ser poco a poco.

—¿No cree usted que el padrón de telefonía afecta las oportunidades, al menos por aquello de los costos de infraestructura?

—Entiendo que para algunas empresas validar las identidades de los usuarios va a ser un proceso costoso y difícil. Pero el tema de la seguridad es lo más importante. Nosotros queremos apoyar a implementar nuevas medidas de seguridad para evitar estos casos oportunamente, que los casos que hemos tenido han sido mínimos. Pero sin duda esto sí va a ser un reto para algunos operadores.

Nosotros ya contamos con la tecnología para lo biométrico. Ya tenemos varios usuarios usando este modelo. La verdad es que es muy eficiente y muy bueno. Nosotros nos vamos a conectar a través de una cuestión 100% digital. Este es un proceso muy sencillo, muy rápido, que toma alrededor de unos 5 minutos. Nos va a permitir mantener el flujo todo digital y los costos lo más bajo posible.

En Dalefon no somos solamente una telefonía, sino también unos habilitadores tecnológicos. Tenemos un área de TI con más de 20 personas, que se encargan de hacer todos los desarrollos y las integraciones necesarias para que esto sea lo más más efectivo posible.

Desde el punto de vista de una lección, esto también lo vemos como algo bueno porque nos ha permitido diferenciarnos un poco más en el tema de la experiencia del usuario.

—Hablando de procesos… ¿Cómo vivieron ustedes aquel mes en que Altán cambió los precios de sus ofertas de referencia? Incluso, era el mes en que Dalefon estaba creciendo más.

No lo vamos a negar: Sí hubo una subida de precios. Altán hizo el año pasado un estudio para poder saber qué era en realidad lo que buscaba el usuario y cuáles eran los hábitos de consumo que tenían los usuarios de acá. Y en base a eso fue que hubo nuevos paquetes o más nuevas propuestas para atender esa necesidad.

Claro que recibimos algunas bajas y hubo una caída debido a este incremento de precios, pero en realidad los usuarios que lograron entender estos beneficios: Que toda la bolsa de datos fuera a velocidad máxima y que existiera este tema de la acumulación de datos, y que todos los paquetes permitan compartir Internet y conocer una nueva experiencia, también está siendo algo muy bueno.

Al inicio del 2026 vamos a entrar muy fuerte en la campaña de captación, justamente para aprovechar este momento, que creo que estamos en un momento muy bueno en el cual cada vez más los usuarios se dan cuenta de que existen más telefonías, no solamente las telefónicas tradicionales y que hay beneficios que van más de la mano con lo que ellos buscan.

Es justamente los queremos hacer con una oferta comercial muy fuerte, pues seguimos muy por debajo de los precios de la competencia y algo muy importante que quiero mencionar ahí, es que Dalefon no es una empresa que quiera competir por precio, sino con una oferta para un usuario que busca comunidad y experiencia.

—Dice el marco telecom que con Altán los mismos precios para todos, pero el mercado es el mercado y no es lo mismo el poder de negociación que tiene BAIT con Altán, que el que puede tener Dalefon. ¿Cómo es que ustedes son atractivos para ellos y como Altán es atractivos para ustedes y no AT&T, que tienen red 5G y más espectro, que el 4.5G de Altán?

La experiencia de Dalefon, la verdad es que desde que arrancamos hemos encontrado mucho apoyo de parte de Altán, con el anterior director y ahora con la nueva directora. La verdad es que creo que Altán tiene una estructura la cual permite o busca mucho el apoyar a este tipo de operadores. Nos han abierto las puertas y nos permiten abrir puertas.

Está claro que siendo tantos operadores conectados con Altán, no todos podemos ser exitosos, pero la verdad es que con la manera que trabajamos con el apoyo de Altán logramos en dos años volvernos el octavo operador más importante de Altán.

Eso es un hito importante para nosotros, porque somos el operador más joven dentro de esta estrategia y buscamos seguir creciendo. Y la verdad es que entendemos que BAIT tiene un poder de negociación más fuerte que nosotros, pero aun así Altán siempre nos ha abierto las puertas a poder encontrar estos puntos y estas personas a las que podemos llevar conectividad.

Sin duda entiendo que este tema de 5G es algo grande, pero creo que la red sobre la que trabajamos hoy en día, que es el LTE, funciona excelente, incluso mejor en muchas ocasiones porque no está tan saturada la red.

Ya nos estamos preparando para poder salir en el 5G. nos han hablado algo de eso. Entonces, estamos muy emocionados por este cambio, por dar ese paso. La verdad es que estamos contentos con Altán. Creo que hemos trabajado bien y personalmente no hemos notado alguna injusticia o preferencia y confiamos en que así sigan.