EU levanta las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes de la corte suprema de Brasil

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó el viernes las sanciones contra el juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes, relator en el juicio por golpismo del expresidente Jair Bolsonaro.

Moraes fue sancionado en julio y Washington incluyó a su esposa, Viviane Barci de Moraes, unos meses después.

Ambas sanciones son retiradas, de acuerdo al listado actualizado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Tras una intensa ronda de negociaciones, el mes pasado el gobierno del presidente Donald Trump levantó un gravoso arancel del 40% a exportaciones brasileñas clave, entre ellas la carne de res, el café y los tomates.

Trump había impuesto el arancel adicional en respuesta al juicio de su aliado Bolsonaro.

El exgobernante brasileño ultraderechista cumple una condena de 27 años desde noviembre, tras ser declarado culpable de intentar un golpe de Estado para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo después de las elecciones de 2022.

Lula y Trump acordaron en una llamada telefónica este mes intensificar la cooperación contra el crimen organizado, después de que ambos mantuvieran su primera reunión oficial en octubre.

Esto abrió una etapa de mejora en los lazos tras meses de creciente animosidad entre Brasilia y Washington.

Al imponer sanciones a Moraes a principios de este año, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que este "se había arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil".

La cámara baja de Brasil aprobó el miércoles un proyecto de ley para intentar reducir drásticamente la pena de Bolsonaro, de 27 años a poco más de dos años, según el defensor del proyecto, el diputado Paulinho da Força.

Ese proyecto fue recibido por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, como un "primer paso para abordar esos abusos" supuestos en el proceso judicial contra Bolsonaro.

"Por fin estamos viendo el comienzo de un camino para mejorar nuestras relaciones", escribió en una publicación en X.