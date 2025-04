La región de América del Norte se mantiene

Esa es la noticia principal de lo que se ha anunciado en los últimos días en materia de aranceles. Gracias al tratado, la mayoría de nuestras exportaciones a Estados Unidos no van a pagar una tarifa. Actualmente, alrededor del 50% de lo que exportamos a Estados Unidos lo hacemos mediante las reglas del tratado, pero, al menos, otro 40% sí cumple con las reglas de contenido regional, pero no se registra por ese mecanismo porque, de cualquier forma, no paga un arancel. Tenemos que trabajar para que más exportaciones cumplan con los contenidos de América del Norte.

Lo que ocurrió el miércoles con el anuncio del presidente Trump no es un episodio más de política comercial. Es un cambio de época. Uno de esos momentos en los que, con claridad poco común, se redefine el rumbo de la economía global. Estados Unidos impuso nuevas tarifas diferenciadas a prácticamente todo el mundo, alterando de manera sustancial las condiciones de acceso a su mercado. En ese reacomodo, México salió bien librado.

Gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), muchas exportaciones mexicanas seguirán entrando sin pagar aranceles. En un mundo donde el acceso libre al mercado estadounidense se ha vuelto la excepción, el T-MEC permanece como una vía vigente y funcional. Hoy, es el único tratado comercial que Estados Unidos respeta en los hechos, y eso le da a México una ventaja real frente a sus competidores.

Esto confirma que lo que se firmó hace unos años no fue simplemente una actualización del TLCAN, sino un acuerdo que hoy sostiene una parte crítica de la relación económica bilateral. Pero también hay que ser cautelosos. Con Estados Unidos, nada está asegurado a largo plazo, y menos en un contexto de redefinición geopolítica y proteccionismo estratégico. Lo de ayer no es una victoria definitiva, sino una ventana de oportunidad.

Varios temas importantes siguen pendientes. Sectores como el acero, el aluminio y los vehículos terminados no están incluidos en el trato preferencial, y su situación aún puede cambiar. No son sectores menores: concentran buena parte de la inversión, el empleo y la integración regional. Pero en este nuevo orden comercial en construcción, México va bien. Ha logrado mantener condiciones favorables en medio de un entorno adverso y aún tiene espacio para negociar. Estos sectores son la parte que sigue.

Durante las conversaciones, el gobierno mexicano logró articular una estrategia efectiva. Por ejemplo, se insistió en que no todos los déficits comerciales son iguales: el déficit de Estados Unidos con México no se debe a prácticas desleales, sino a una integración estructural construida durante décadas. Ese tipo de argumentos seguramente ayudaron a diferenciar a México de otros países ante Washington.

Hoy, México se encuentra en una posición relativamente favorable, pero la clave está en lo que se haga a partir de ahora. Convertir esta coyuntura en una palanca de desarrollo productivo requiere estrategia, capacidad negociadora y visión de largo plazo. Ayer cambió el tablero del comercio global. Ahora toca mover bien nuestras piezas.