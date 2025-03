Porqué no es buena idea que Estados Unidos le imponga aranceles a México

En buena medida, por el valor agregado que ese país recibe de regreso por medio de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, y que sería gravado por la imposición de aranceles. Esto es debido a que una exportación mexicana a ese país contiene alrededor del 40% de insumos estadounidenses. En realidad, el déficit comercial de México con Estados Unidos es menor de lo que parece; la unión americana puede llegar incluso a ser superavitaria con México si se considera el comercio en valor agregado, es decir, con los insumos que México importa para producir y exportar. México regresa el valor agregado estadounidense a ese país en sus exportaciones.

De acuerdo con el New York Times, una camioneta Chevrolet Blazer hecha en México tiene un 30% de contenido de Estados Unidos, mientras que una Nissan Rogue solamente un 25%. La industria automotriz mexicana y la estadounidense son una sola. Según un artículo del Wall Street Journal, en su producción, un pistón de auto cruza la frontera seis veces, por lo que estos tipos de procesos, que permiten producir 16 millones de autos en la región, serían muy complejos de desarrollar con aranceles.

Alrededor del 70% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son insumos industriales, es decir, componentes para la manufactura estadounidense, no productos que compiten con ella. De hecho, el 70% del comercio manufacturero entre ambos países ocurre dentro de las mismas empresas, mientras que en el caso de China esta cifra es solo del 20%. Si los costos de estos insumos aumentan debido a los aranceles, la manufactura en América del Norte perdería competitividad frente a otros bloques económicos. Se trata de empresas principalmente norteamericanas, o con capitales de ese país, las que realizan el comercio intrafirma de ambas naciones, por lo que serían seriamente afectadas en caso de que se impongan aranceles.

El comercio entre México y EU no es una competencia de suma cero. Cuando la manufactura mexicana crece, también lo hace la estadounidense, y viceversa. Castigar este comercio con aranceles equivale a socavar la infraestructura productiva que ha convertido a Norteamérica en un bloque altamente competitivo. Los datos muestran que la correlación del empleo manufacturero entre México y EU en los últimos años ha sido del 90%, lo que significa que sus ciclos de empleo están estrechamente ligados.

En un mundo de competencia global, Norteamérica debe fortalecer su integración productiva, no fragmentarla con barreras artificiales. Imponer aranceles no protegerá empleos en EU.; al contrario, los pondrá en riesgo. La clave para fortalecer la economía de la región no es el proteccionismo, sino la consolidación de un bloque competitivo capaz de enfrentar los retos del siglo XXI con una visión de cooperación e innovación.