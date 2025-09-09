Posicionados morenistas para elección del 27

“Falta mucho para los comicios de 2027”, es la consigna oficial sobre las elecciones legislativas y de gobernadores de mitad del mandato presidencial, pero, siendo Morena el Partido hegemónico, al lanzar cotidiana mañaneras críticas a la oposición en las mañaneras, dificultará contener las ambiciones entre los grupos -¿tribus?- morenistas.

Un ejemplo es Ricardo Monreal a dar su respaldo al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, mientras la senadora Andrea Chávez, a quien respalda en tempranera campaña por la gubernatura el senador Adán Augusto López Hernández.

Así, a lo largo y lo ancho del Partido Oficial cunden los alineamientos para tener ventajas en la carrera por las 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y las principales alcaldías de la República y cuando las ambiciones se desatan, sólo la Presidencia puede imponer el orden.

La ley de expropiación de Campeche

Dicen los que saben que la nueva ;Ley de Expropiación de Campeche, no es muy distinta a las leyes de expropiación federales y las vigentes en otras entidades de la República.

Cierto que en algunos aspectos es más restrictiva, pero mantiene la vigencia de que sólo se expropie por obras para la utilidad pública y mantiene la obligación de indemnizar a los propietarios.

Preocupa, empero que, en defensa de la ley campechana de expropiación, un legislador morenista aduce que se contempla, y cito: ”para equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada”. Y luego niegan sus pulsiones autoritarias.

Cuidado con ley por la eutanasia.

“Me traje a mis ancianos padres de Holanda, por temor que las autoridades decidieran usar la eutanasia, dada su avanzada edad, relató una amistad que vive en España”

En México, hace casi 13 años, un adulto mayor sería sometido a cirugía del corazón en uno de los principales hospitales públicos de CDMX. En su recorrido el director revisó el expediente y, por la edad del paciente, decidió no se le operara. Aceptó cuando se le explicó era que era hermano de uno de los mejores médicos del nosocomio.

Así, con o sin leyes que legalicen la eutanasia se cultiva la cultura de la muerte en las sociedades donde las personas, por razones presupuestales o de presunto humanismo, son consideradas desechables, como cosas.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo 17 de septiembre anunció el Gobierno de la República se inician los debates y foros públicos para discutir la propuesta de Ley Electoral. Ojalá tomen en cuenta las opiniones no oficialistas... La propuesta de aranceles a China puso en movimientos a grupos empresariales de México que se oponen. ¿Cómo explicarles que con Trump no se valen dobles discursos? ... Por cierto, recibió la Presidenta Sheinbaum las credenciales del nuevo embajador chino, Chen Da Jeng ... Las reservas internacionales de Banco de México sumaron 245 ml millones de dólares