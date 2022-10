Genesis y Phil Collins, otra millonaria venta de catálogo musical

La compañía musical Concorde adquirió el catálogo musical de Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks y los discos que grabaron como Genesis durante su etapa como trío. El acuerdo de compra está valuado en unos 300 millones de dólares. De acuerdo con lo reportado por The Wall Street Journal incluye los siete álbumes que Collins, Banks y Rutherford grabaron entre 1978 y 1997.

El acuerdo, anunciado la semana pasada, sólo contempla su etapa como trío, sin los trabajos con Steve Hackett y Peter Gabriel. Además de los discos en solitario que incluyen seis álbumes de Tony Banks, ocho de Phil Collins, dos de Mike Rutherford y los nueve álbumes de Mike + The Mechanics.

Concorde se ha convertido en uno de los consorcios que han hecho grandes apuestas por catálogos musicales. En 2020, la compañía adquirió el catálogo de la banda Imagine Dragons por 400 millones de dólares y una participación en la editora de música Pulse Music. También tiene en su posesión la compañía musical estadounidense Tams-Witmark (que ofrece licencias de teatros profesionales y aficionados para guiones y partituras musicales de Broadway), el catálogo de la legendaria disquera de salsa Fania y la disquera de jazz Savoy Music.

El acuerdo alcanzado por los miembros de Genesis, que realizaron su última gira en la primavera del 2022, los coloca entre las transferencias de Bob Dylan y Bruce Springsteen, quienes vendieron sus catálogos en montos cercanos a los 400 y 550 millones de dólares.

Genesis realizó su última gira en la primavera del 2022. Foto: Ben Stas / Facebook.com/genesis

Las raíces de Genesis, según le dijo Peter Gabriel al Melody Maker en una entrevista en 1974, comenzaron en 1966 “cuando estábamos en el colegio, éramos cuatro: Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford y yo. Queríamos ser cantautores más que intérpretes, pero para poder grabar canciones, teníamos que ponernos a tocar”. Inspirados por la explosión de rock en la isla británica que había sido generada por The Beatles, el grupo logró su primer contrato discográfico con el empresario Jonathan King.

Tras una serie de cambios en su alineación y un par de discos que fueron un fracaso, en 1970 audicionaron a un baterista de nombre Phil Collins y al año siguiente se uniría el guitarrista Steve Hackett. La alineación de Gabriel, Banks, Hackett, Rutherford y Collins consolidó el nombre de Genesis como una banda de rock progresivo que disfrutaba de la teatralidad y la conceptualidad lírica en medio de largas composiciones musicales.

Cuando Gabriel y Hackett dejaron la banda para perseguir sus proyectos personales, sobre todo la muy exitosa carrera de Gabriel, el trío de Genesis puso a Collins al frente para alternar como baterista y vocalista y logró conseguir una muy exitosa carrera de éxitos en las listas de popularidad con la que pudo llegar a otras audiencias. La nueva imagen de Genesis acompañó también el ascenso de un canal de cable dedicado a programar videos todo el día: MTV.

A la par, los tres músicos impulsaron sus carreras solistas con diferentes grados de éxito. Phil Collins se convirtió en un titán de la radio comercial y Mike Rutherford también logró éxitos inesperados con Mike + The Mechanics, de esas reliquias que aún se pueden escuchar en las estaciones de radio de clásicos.

Concorde ahora será la responsable de administrar los éxitos de Collins como “Sussudio”, “Against All Odds”, “All I Need is a Miracle”, “In the Air Tonight”, y los éxitos de Genesis grabados durante los ochenta y noventa como “I Can’t Dance”, “That’s All”, “Misunderstanding, “Land of Confusion”, “Invisible Touch” y “The Living Years” y “Over My Shoulder” de Mike + The Mechanics.

De acuerdo con Bob Valentine, la compañía buscará introducir el catálogo de los años ochenta de Genesis a una nueva generación. “En el mundo en el que vivimos hoy con Facebook, Instagram, TikTok, todas estas cosas que impulsan el consumo de música antigua, definitivamente hay formas en que nosotros, como compañía discográfica, podemos revivir parte de esta música”, dijo Valentine a The Wall Street Journal.

La nostalgia parece que es lo que está impulsando muchas de estas compras de catálogo y los años ochenta se han vuelto un gran negocio otra vez.

