Beatles ‘64 y el revisionismo histórico de la Beatlemanía

El 7 de febrero de 1964, John, Paul, George y Ringo aterrizaron en el Aeropuerto JFK de Nueva York para iniciar su primera gira por los Estados Unidos. Dos días después hicieron una presentación en el programa de televisión de Ed Sullivan ante una audiencia de 73 millones de teleespectadores.

En la mitología Beatle la visita de The Beatles ocurrida tres meses después del asesinato del presidente John F. Kennedy fue el detonador del fenómeno conocido como la Beatlemanía y la subsecuente Invasión Británica que conquistó América y ayudó a un país a sanar sus heridas. Esta aparición plantó una semilla en una generación de músicos para iniciar sus propias bandas de rock.

El documental Beatles ‘64 dirigido por David Tedeschi y producido por Martin Scorsese recupera este momento en la historia moderna a través de lo que filmaron los documentalistas David y Albert Maysles en el documental que se conoció posteriormente como The Beatles First US Visit.

Beatles ‘64 toma como punto de partida este documento cinematográfico para hacer una meditación de revisionismo histórico sobre un momento revelador en la vida de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. El material fue restaurado y remasterizado en los estudios de Peter Jackson, que se ha encargado de los proyectos recientes de Get Back y Let It Be.

La lente de los hermanos Maysles captura dos semanas en la ajetreada vida de The Beatles en una gira que incluyó dos presentaciones en el show de Ed Sullivan (en Nueva York y Miami) y un concierto en el Coliseo de Washington. Retrata la euforia que provocó una banda de pop en la sociedad, ayudando a romper tabúes musicales, sexuales y culturales. Adolescentes gritando sumergidas en la euforia y el éxtasis total. Adultos que no pueden comprender el fenómeno.

Nos ofrece un íntimo retrato de la vida del músico itinerante con sus aburridas y repetitivas conferencias de prensa, salas de espera, cabinas de radio, estudios de televisión, cuartos de hotel. El estilo de vida del rockstar retratado aquí son algunos de los elementos que ayudan a construir la fantasía que se solidifica en décadas posteriores. “It’s been a hard day’s night, and I’ve been working like a dog”, cantarían unos meses después en A Hard Day’s Night, en aquel 1964 donde en medio de interminables giras protagonizaron su primera película y lanzaron su cuarto álbum de estudio Beatles For Sale (el 4 de diciembre de 1964), que comenzaría a esbozar su maduración como compositores.

El ritmo Beatles ‘64 se entorpece por el revisionismo histórico con entrevistas a algunos de los participantes del pietaje original como Jamie Bernstein (hija del compositor Leonard Bernstein) o el director David Lynch, quienes ofrecen testimonios de primera mano. El productor Jack Douglas recuenta un par de anécdotas simpáticas pero que no avanzan la trama, mientras que el escritor Joe Queenan y el músico antes conocido como Terence Trent D’arby, son puntos que casi terminan por hundir el barco.

Los músicos Smokey Robinson (The Miracles), Ronnie Spector (The Ronettes) y Ronald Isley (The Isley Brothers) intentan explicar la profunda influencia de la música afroamericana en The Beatles. Y por otro lado Paul McCartney y Ringo Starr aportan sus propios comentarios y reminiscencias en entrevistas con Martin Scorsese.

Para los obsesivos fanáticos está un momento de John Lennon tocando una melódica en lo que parece la introducción de “Strawberry Fields Forever”. El caos de las conferencias de prensa, las respuestas de humor frente a preguntas absurdas y la comedia de The Beatles que se acercaba a los hermanos Marx y que después fue ficcionalizada. Además incluye las entrevistas de George Harrison que fueron de la Antología, y entrevistas de Lennon con el teórico Marshall McLuhan y otra con Tom Snyder en los setenta.

Escondido en el fondo de Beatles ‘64 está lo valioso del pietaje de los hermanos Maysles. La escena de una familia latina con una adolescente que mira a los Beatles en el show de Ed Sullivan sin decir ni una sola palabra, pero que en su expresión de fascinación dice todo. Está también un grupo de jóvenes afroamericanos que dicen que la música de The Beatles es inferior al jazz de Miles Davis o los adultos que miran con escándalo a una juventud liberada. Y también están las propias presentaciones en el show de Ed Sullivan que suenan espectaculares.

Seis décadas después de que John, Paul, George y Ringo aterrizaron en Nueva York, la música de The Beatles sigue presente en eternas remasterizaciones, en trabajos de revisionismo histórico, pero que en realidad se reafirmó con las recientes presentaciones de Sir Paul McCartney en la Ciudad de México.

Beatles ‘64 puede funcionar como una puerta de entrada más accesible para nuevas generaciones, pero el documental de los hermanos Maysles nos sigue dando el mejor retrato para revivir aquel fenómeno que hoy llamamos Beatlemanía.

antonio.becerril@eleconomista.mx