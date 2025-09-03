Palacio: despacio, que hay tengo prisa

Sobre el rol del fundador de Morena hizo Federico Berrueto lapidaria definición: “López Obrador es el activo mayor, pero también su mayor problema”. Quien ha sido factor de cohesión, hoy parece privilegiar su personal proyecto.

Pese a las reformas lealmente promovidas por la Presidenta Sheinbaum, consolidan la Presidencia Todopoderosa del siglo pasado revivida por el genio político de López Obrador, sólo tiene un “movimiento” de tribus rijosas y no un partido disciplinado como lo fuera el PRI como en el clímax de su poder.

Cierto, durante el maximato del siglo pasado, hubo pleitos. Se resolvieron a tiros, mientras se construían instituciones, hasta que el Presidente Cárdenas impuso orden. Injusto que en la actual encrucijada histórica “el fundador” optara por su personal proyecto.

¿Cómo terminar con la válvula de seguridad?

Reveló el INEGI que la informalidad aumentó cuatro por ciento, aunque el aumento es desigual, según el Estado, lo cierto es que hoy el porcentaje de la economía en la informalidad es el 57 por ciento.

En tales condiciones, ¿Cómo esperar modernizar la economía de la República? ¿Cómo aumentar los ingresos del Gobierno, con tantos y costosos proyectos de infraestructura esencial?

Desde hace al menos medio siglo la migración y la informalidad han sido las válvulas de seguridad en las peores crisis económicas con que sucesivos gobiernos han evitado estallidos de violencia. El reto es formidable

Crisis en juzgados por inacción en CDMX

Incertidumbre en el sistema judicial de CDMX, porque, aunque ya rindieron protesta los nuevos jueces y no les han sido asignados juzgados, porque el Gobierno capitalino no ha hecho nombramientos. No se pueden asignar juzgados porque ni Palacio del Ayuntamiento ni el Congreso de CDMX han designado a los

integrantes del Órgano de Administración Judicial y mientras eso no ocurra no se asignarán juzgados.

Hasta entonces, no podrá comenzar a funcionar el Poder Judicial de CDMX. ¿Qué asuntos tan urgentes atienden que no parecen angustiarse porque su inacción cause eventual crisis?

NOTAS EN REMOLINO

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado Marco Rubio hicieron público el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, apaciguando miedos de quienes no quieren aceptar que los “twits” y lo que dice allá el Presidente Donald Trump, igual que los mensajes de la mañanera son para consumo doméstico ... Por cierto, por el impacto de la entrevista del inquilino de la Casa Blanca con el “Daily Caller” pasó inadvertido que al final dijo que estudiaba una eventual reforma migratoria ...Hirieron gravemente a un juez de control en Tula, Hidalgo. Es parte del Poder Judicial estatal y en Hidalgo tendrían que explicar porque no tenía protección ...