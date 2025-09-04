El nuevo “Departamento de Guerra” de EU debería mejor llamarse “Departamento de Ofensa”.

Hoy estaremos de fiesta aquí en Arlington, Virginia aquí en el Pentágono.

El Departamento de Defensa será desde hoy el Departamento de Guerra por orden del presidente Donald Trump.

Usted, dígame... ¿Es esto importante?... ¿No? Yo pienso que sí, permítame abundar;

Todo es cuestión de lenguaje. El Departamento de Defensa Nacional, nos dice exactamente cual es la misión de los soldados y de todos los militares en un país. La defensa y el cuidado del territorio nacional y de sus ciudadanos...

¿Qué pasa entonces cuando la defensa nacional se convierte en la Ofensa Nacional?

Porque, cuando uno escucha el nombre Departamento de Guerra, la idea que viene a la mente de inmediato es que la misión de esos soldados no será precisamente la Paz.

Ahora se vale preguntar... ¿Es esto es lo que queremos? ¿Enviar este mensaje de agresión?

No que no sea importante ser asertivo y hasta agresivo en cuestiones militares... Ups, iba yo a decir en cuestiones de defensa. Pero ya quedamos que ese no es el mensaje que queremos enviar.

¿Queremos confirmar que somos el "Bulli del Vecindario"?

Es necesario que los chinos y los rusos y los norcoreanos y todos esos que se reunieron en Beijing está semana, se den cuenta que nuestra defensa nacional, es ahora nuestra “Ofensa Nacional” ... ¿Hace falta?

Si bien la mayoría de los países han adoptado un "Departamento de Defensa"... así se llama el de los chinos y el de los rusos también. En Estados Unidos, la decisión se tomó para cambiar el antiguo Departamento de Guerra a algo más contemporáneo.

La Ley de Seguridad Nacional de 1947, fusionó el Departamento de Guerra, el Departamento de la Marina y el recién creado Departamento de la Fuerza Aérea en un Departamento de Defensa unificado.

¿Por qué otros países usan el término "Departamento de Defensa"?

La razón es que el término "Departamento de Defensa" es más amplio y abarca todas las ramas de las fuerzas armadas, y todos los aspectos de la seguridad nacional incluyendo las actividades de paz, como rescates, y asistencia a los civiles después de eventos naturales destructivos.

El nombre refleja un enfoque moderno incluida la estrategia de defensa, y los múltiples servicios de seguridad.

Pero los fans de Donald Trump dicen que esté cambio proyecta fuerza y restaura una "ética guerrera de Estados Unidos" que los gobiernos anteriores han dejado morir.

Los críticos, por otra parte, incluidos muchos militares, me dijeron que el presidente Trump está usando una enorme distracción a un costo monetarios elevadísimo.

Este cambio de nombre, de “Departamento de Defensa” a “Departamento de Guerra”, requerirá gastar cientos de millones de dólares, para reemplazar letreros, membretes, sellos y otros identificadores en el Pentágono y en las bases militares de todo el mundo.

Los militares críticos argumentan que ese dinero pudo haberse usado para apoyar a las familias de los militares que mucho lo necesitan o a la prevención de conflictos.

Hay civiles que cuestionan el énfasis en la "Nueva ética guerrera" porque deja atrás a la preparación y la profesionalidad militar.

Yo digo, ¡cuidado! Está retórica del presidente Trump va de la mano con un empuje que tiene la intención de liberar a las fuerzas de combate de las reglas de guerra y de las restricciones para proteger a los civiles.

Y eso, mis amigos en conclusión, envía un mensaje peligroso al mundo y realmente no contribuye ni a una seguridad nacional estadounidense más sólida.