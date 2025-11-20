México y EU: el valor de la interdependencia

A pesar de la política proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México ya es el mercado más grande del mundo para ese país.

Esto significa que en medio de la tormenta arancelaria trumpista, los lazos comerciales trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá, no sólo permanecen, sino que están perfectamente arraigados en la economía de cada una de las naciones.

Contra viento y marea, la región norteamericana, es una realidad.

Las cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos dejan clara la profunda interdependencia entre México, Estados Unidos y Canada.

Y permiten ver que el aparato productivo mexicano ha logrado insertarse en el imbricado engranaje del comercio y la producción regional norteamericana.

México, en el podio

Por primera vez en la historia, México se convirtió en el principal mercado de exportación para Estados Unidos.

México se colocó como el primer o segundo mayor mercado para el 75% de los sectores de exportación estadounidenses.

Y junto con Canadá, país al que supera, son los principales mercados de exportación para la mayoría de los estados de Estados Unidos.

Así lo reflejan las cifras oficiales de comercio internacional publicadas por el Departamento de Comercio de EU.

De enero a agosto de este año 2025, Estados Unidos exportó bienes por un valor de 226 mil millones de dólares a México.

Esa cantidad representa el 15.81% del total de sus exportaciones.

Tan solo en el mes de agosto, Estados Unidos exportó a México bienes por un valor de 29,000 millones de dólares.

Integración regional; fotografía numérica

Es la primera vez en la historia que México es el mayor mercado de exportación para Estados Unidos.

México es el principal destino de exportación en 24 capítulos del Sistema Armonizado y figura como el segundo mercado más importante en 50 sectores adicionales.

Esto significa que México ocupa la primera o segunda posición como comprador en el 75% de las industrias de exportación de Estados Unidos.

México es un importador importante de cereales, electrónicos, productos de acero y hierro, autopartes, vehículos, maquinaria y energía estadounidenses.

Por otra parte, México ha sido el principal proveedor de Estados Unidos desde el año 2023.

Adicionalmente, México es uno de los mayores destinos para las exportaciones de numerosos estados de Estados Unidos.

El año pasado, en 2024, México se ubicó entre los dos principales mercados de exportación para 26 estados.

Las industrias a nivel local en Estados Unidos dependen de la demanda y las cadenas de suministro con México y Canadá para mantener su crecimiento y competitividad.

No son palabras. Son cifras oficiales de Estados Unidos. En México, el Consejo Coordinador Empresarial, difundió profusamente la información.

Lo que refleja la fotografía numérica es el grado de interdependencia que han alcanzado los 3 países unidos, primero a través del Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLCAN) y luego el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Han sido poco más de tres décadas en las que el comercio trilateral ha crecido y en las que se han construido poderosas cadenas de proveeduría y suministro, además del fortalecimiento e interdependencia de los mercados.

México es el principal mercado de EU en el mundo con 226,400 millones de dólares; el 15.81%.

Canadá ocupa el segundo lugar con 225,600 millones; el 15.76%.

Muy atrás, está China con 73,600 millones de dólares equivalentes al 5.14%.

México y Canadá, pintan prácticamente en la misma cantidad de entidades por origen de las exportaciones de EU a ambos países.

El comercio, indudablemente, ha beneficiado a los tres países.

La interdependencia en el comercio, la producción y la proveeduría, marcan la existencia de un innegable mercado norteamericano.

El TLCAN, nació en los tiempos en los que predominó el modelo neoliberal en el mundo y se registraba la constitución de bloques comerciales: en Europa, primero con el mercado único y luego la Unión Europea. Y en Asia con Japón y los “tigres asiáticos”.

En México, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se volcó al neoliberalismo y la apertura comercial para anclarse a la región norteamericana.

Los gobiernos priístas y panistas, mantuvieron intacto el acuerdo. En 2017-2018 el presidente Donald Trump, después de calificarlo como “el peor tratado de la historia” forzó su renegociación y el Tlcan se convierte en T-MEC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador coadyuva en la renegociación y la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza hacia la revisión. Su gobierno está luchando por mantener y fortalecer el acuerdo comercial.

Sin embargo, en EU hay preocupaciones en amplios sectores empresariales respecto de los cambios en el marco jurídico mexicano.

Con todo, hasta ahora, el comercio trilateral sigue aumentando.

En plena tormenta arancelaria, el T-MEC sigue mostrando las virtudes del bloque comercial regional.