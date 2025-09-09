Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Hay un cambio de paradigma. Estados Unidos ha manifestado que está en una lucha sin cuartel contra las drogas. No importa lo que diga Naciones Unidas, ellos garantizarán el combate al narcotráfico y la aniquilación de los traficantes. Los tiempos de interdicciones, sanciones y detenciones han quedado atrás.

El dictador de Venezuela tiene miedo, pero está dispuesto a jugar al límite. La destrucción de una embarcación de drogas fue un tiro de gracia para el chavismo. Políticos inescrupulosos, analistas y hasta defensores de derechos humanos han saltado a condenar el hecho, olvidando que Maduro es un criminal. Un victimario y no la víctima.

El chavismo y su estrategia suicida. El dictador envió dos artillados F-16 a sobrevolar cerca de los poderosos barcos de la naval estadounidense. Los buques destructores tienen capacidad de ataques nucleares y kinéticos. ¿Maduro esta totalmente loco o tiene una maniobra fría y bien calculada?

El dictador necesita ganar tiempo y legitimidad. Cambiar la narrativa, mostrarse como un valiente guerrero y defensor de la soberanía nacional. Esta urgido por enviar un mensaje unificador a las desmoralizadas y divididas tropas militares que hasta el momento lo acompañan, gracias a los controles de inteligencia cubana que son el poder tras el trono.

Maduro necesita enviar un mensaje a China y Rusia. Requiere demostrar que no está arrinconado ni amilanado. Necesita exhibir que sus leales siguen dispuestos a dar una batalla larga y temeraria. Si es así, las potencias extracontinentales podrían reconsiderar un posible apoyo. De lo contrario no correrán ningún riesgo. Le aplicarán la misma fórmula de Siria o Irán. Apoyos de comunicados o meros simbolismos.

El mensaje a Estados Unidos. El autócrata de Miraflores quiere demostrar, falsamente, que este será un conflicto costoso y complejo, al estilo Vietnam o Afganistán. Maduro sabe que la base MAGA de Trump se opone totalmente a estas guerras y prefieren las batallas rápidas, estridentes y sin botas en el terreno al estilo Operación Martillo de Medianoche en Irán.

Maduro es un criminal resiliente y solo saldrá de Venezuela con acciones irrevocablemente devastadoras. Quizás tenga menos carisma y menos petrodólares que Chávez, pero tiene más habilidad para el mal. Sobrevivió al aislamiento de 50 países, la pandemia del COVID, la crisis económica y el primer gobierno de Trump. Ahora intenta repetir la hazaña, pero todo indica que no contará con la misma suerte.

El tiempo favorece a los dictadores. Lo que sea que Estados Unidos quiera hacer con Maduro tiene que hacerlo rápido y con contundencia. Sin vacilaciones. Sin darle tiempo al tirano de reagruparse y recomponer la narrativa.

Establecer al gobierno legítimo ganador de las elecciones. La lucha contra el cartel de Los Soles debe terminar con el reconocimiento total de los ganadores de las elecciones del 28 de julio de 2024. Sin arreglos petroleros o concesiones a los miembros del cartel. Con una Venezuela segura y próspera.

Cualquiera que fuese el escenario, una extracción rápida o un bombardeo de precisión quirúrgica, Maduro tiene sus días contados. Los dictadores no son eternos y tienen fecha de caducidad. El tiempo del cambio para Venezuela ha llegado. La libertad es la única opción y las decisiones firmes la única alternativa.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.