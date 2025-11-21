Rehilete. La SEP, encabezada por Mario Delgado, impulsa los foros “Diálogos por la Diversidad” para fortalecer prácticas educativas y promover escuelas más inclusivas en la Ciudad de México. Con la participación de más de 73,000 docentes, estos encuentros abordan estrategias pedagógicas, derechos humanos y convivencia escolar. Durante las actividades, maestras y maestros rechazaron toda forma de discriminación y refrendaron su compromiso con ambientes seguros y dignos.

Equilibrista. En Pótam, el Gobierno de México sostuvo un encuentro con autoridades yaquis para revisar avances del Plan de Justicia, especialmente en materia hídrica. Conagua expuso los alcances de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de la futura Ley General de Aguas, que reconoce sistemas comunitarios y fortalece la gestión sustentable. Funcionarios federales y estatales revisaron obras clave de agua potable y riego.

Malabarista. El INE instaló el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, donde se prorrogó la presidencia de Guadalupe Taddei y la secretaría técnica de Claudia Arlett Espino hasta 2026. Taddei llamó a renovar el pacto por la igualdad, fortalecer la paridad y enfrentar la violencia política y digital. Con autoridades electorales y de justicia presentes, se aprobó el Plan de Trabajo 2025–2026 y se tomó protesta a delegaciones nacionales.