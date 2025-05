Future Ruins: el primer festival para las bandas sonoras

Trent Reznor y Atticus Ross se han embarcado en una nueva misión: celebrar a los compositores de bandas sonoras. La dupla detrás de Nine Inch Nails y célebres compositores de cine y televisión anunciaron esta semana el festival Future Ruins.

El festival buscará poner la música de las bandas sonoras en primer plano. La primera edición del festival Future Ruins se llevará a cabo el 8 de noviembre en Los Ángeles, California. Su apuesta será celebrar un poco de historia cinematográfica con algunos de los compositores más celebrados, como John Carpenter, Danny Elfman, Mark Mothersbaugh, Claudio Simonetti y Howard Shore.

Trent Reznor y Atticus Ross han ganado dos premios Oscar por las cintas The Social Network y Soul. Sus colaboraciones han abarcado trabajos con David Fincher, Luca Guadagnino, Jonah Hill, Pete Docter y el documentalista Ken Burns. Entre sus créditos también están la serie Watchmen, The Girl With The Dragon Tattoo, Mank, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Challengers, Queer y The Gorge.

Una de las cartas fuertes del festival incluye una presentación de John Carpenter. El celebrado director de cine también fue el responsable de la composición de las bandas sonoras de sus películas: Halloween, They Live, The Thing, Christine y Escape From New York. Reznor ha citado a Carpenter como una de sus grandes influencias musicales.

La música de Danny Elfman se ha engranado en la cultura popular de las últimas décadas en sus colaboraciones con Tim Burton, cuyos créditos incluyen: Batman, Pee-Wee’s Big Adventure, The Nightmare Before Christmas y Edward Scissorhands. Elfman también es el responsable del tema de la familia más conocida en la televisión occidental: The Simpsons.

Mark Mothersbaugh, de Devo, ha destacado por sus colaboraciones con Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic of Steve Zissou y Bottle Rocket), y es responsable de las idiosincráticas composiciones en The Lego Movie, A Minecraft Movie, Rugrats, la serie de Time Bandits, Cocaine Bear y Thor: Ragnarok.

El ganador del Óscar Howard Shore realizará una presentación del score de Crash de David Cronenberg.

Otra de las grandes presencias será Claudio Simonetti, cuya banda de rock progresivo Goblin es más conocida por sus colaboraciones con el maestro del giallo italiano Dario Argento: Suspiria, Profondo Rosso/Deep Red, Dawn of the Dead, Demons, Tenebrae, Phenomena y Opera.

Entre la nueva camada de compositores estarán Cristobal Tapia de Veer, Ben Salisbury & Geoff Barrow, Hildur Guðnadóttir, Isobel Waller-Bridge, Kyle Dixon & Michael Stein, Robert Aiki Aubrey Lowe, Tamar-Kali, Terence Blanchard y Volker Bertelmann.

Cristobal Tapia de Veer es el compositor de la aclamada serie de HBO The White Lotus. Sus créditos incluyen Babygirl de Halina Reijn, Smile de Parker Finn y la serie de antología Black Mirror.

El compositor Ben Salisbury y Geoff Barrow, ex miembro de Portishead, han aportado la música para las distópicas Ex Machina y Civil War del director británico Alex Garland, entre otras.

Hildur Guðnadóttir ganó el Óscar por Joker de Todd Phillips, sobre el mítico villano de las historietas de Batman. Entre sus créditos destacan la música para Tár con Cate Blanchett y la música para la miniserie de HBO Chernobyl.

El baterista de The Roots, Ahmir “Questlove” Thompson, interpretará una selección de las composiciones musicales de Curtis Mayfield para el cine. La banda sonora de Super Fly, la icónica película de blaxploitation, es una de las bandas sonoras imprescindibles en la historia de la música. Mayfield también compuso la música para Claudine, Let’s Do It Again, Sparkle, Short Eyes y A Piece of The Action.

El jazzista estadounidense Terence Blanchard ha sido un colaborador frecuente en las películas de Spike Lee. Entre sus créditos están BlacKkKlansman, Malcolm X, Inside Man, Da 5 Bloods, When the Levees Broke de Spike Lee, Cadillac Records, One Night in Miami y The Woman King.

Robert Aiki Aubrey Lowe compuso la música para Candyman (2021), una secuela espiritual de la cinta de terror de 1992 cuya música original es de Philip Glass.

Volker Bertelmann ganó el Óscar por la música de All Quiet On The Western Front de Edgar Berger. Además también compuso la música de la reciente nominada al Oscar Cónclave y la adaptación de The Day of the Jackal.

La alineación la completan Kyle Dixon & Michael Stein, los compositores de la música de Stranger Things; Isobel Waller-Bridge, la compositora de series como Fleabag, Black Mirror y Munich: The Edge of War, y Tamar-kali (Mudbound).

En medio de la oleada de festivales que repite sus actos principales, Future Ruins invita a pensar la música de las bandas sonoras de otra manera y ponerlas en el centro de la atención.

