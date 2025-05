Un último adiós a The Who y los retiros del rock

Se avecina una temporada de retiros musicales. The Who anunció este jueves su despedida de los escenarios. Tras más de seis décadas de carrera Pete Townshend y Roger Daltrey finalmente dejarán las guitarras de lado y cantarán por última vez aquel estribillo que los consagró: “Espero morir, antes de envejecer”.

The Who se suma a la lista de nombres que han anunciado sus jubilaciones musicales, como Ozzy Osbourne y Jeff Lynne’s ELO, quienes también han anunciado sus últimas presentaciones.

La última gira de The Who por Norteamérica se llamará “The Song Is Over”, que toma su nombre de la canción de 1971 del álbum Who’s Next.

“A Roger siempre se le ocurren nombres geniales para las giras, pero creo que éste es bastante conmovedor”, dijo Townshend a periodistas.

Las presentaciones que The Who realizará en el verano serán las últimas para Daltrey y Townshend, con una enorme demanda física para un vocalista de 81 años.

“Mi especialista de la voz me ha ordenado: ‘tienes que tomarte un día libre después de cada concierto y después de cada tres conciertos tienes que tomarte dos días libres’”, dijo Daltrey. Daltrey y Townshend son los únicos miembros sobrevivientes de la banda formada en 1964 y que han mantenido el legado The Who tras las pérdidas de Keith Moon y John Entwistle.

Ozzy Osbourne será otro de los artistas que este verano concretará oficialmente su retiro. Osbourne realizará una última presentación en la que recibirá un homenaje y además se reunirá una última vez con Black Sabbath en su alineación original, con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, como parte de un evento de beneficencia en su natal Birmingham.

El homenaje para Ozzy Osbourne servirá para apoyar a las organizaciones Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn, que es patrocinado por el club de futbol Aston Villa.

Acompañando el tributo para Osbourne habrá una gala de leyendas del metal que incluye a Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Mastodon, Tool; miembros de Judas Priest, Limp Bizkit, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Megadeth, Van Halen, Ghost, Faith No More, Aerosmith y Soundgarden. El guitarrista de Tom Morello fue seleccionado como director musical del show para celebrar a una de las figuras más importantes del heavy metal.

El homenaje y la reunión de Black Sabbath marcará la última presentación de Ozzy Osbourne por sus múltiples problemas de salud que le aquejan desde hace algunos años. En 2020 Osbourne reveló su diagnóstico de Parkinson que lo ha alejado de los escenarios.

Las grandes leyendas del rock de los sesenta y los setenta emprenderán en sus próximos años sus últimas giras, en algunos casos por las enfermedades que les impiden llevar su estilo de vida de gira.

Aunque si algo aprendimos de Spinal Tap es que las bandas de rock siempre pueden cambiar de opinión sobre sus retiros y anunciar una nueva gira lista para que sus fanáticos puedan asistir a aquella esperada gira del regreso.

