La Cultura de la Paz, Celebraciones de Fin de Año I

Pascual Hernández Mergoldd | La cultura de la paz

Pascual Hernández Mergoldd

“Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único". John Lennon

En gran parte del mundo occidental diciembre se distingue por su ambiente festivo y de celebraciones, México no es la excepción.

La Navidad el día 25 y el Año Nuevo, el 31 se conmemoran en numerosos países. A ellas se suman otras festividades relevantes como la Hanukkah, fiesta judía de las luces que, aunque comparte con la Navidad elementos como el intercambio de regalos y el uso de luces, tiene un origen distinto: la Navidad, de raíz cristiana, conmemora el nacimiento de Jesús y la Hanukkah recuerda la recuperación del Templo de Jerusalén y el milagro del aceite.

Asimismo, se celebra la Kwanzaa, festividad de la cultura afroamericana que busca reafirmar la herencia cultural y la historia africanas.

En México, las celebraciones decembrinas inician formalmente el 12 de diciembre con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe y el comienzo del llamado Maratón Guadalupe-Reyes, expresión acuñada en la década de 1990 para referirse al periodo festivo que se extiende hasta el 6 de enero, Día de los Reyes Magos.

Millones de personas peregrinan anualmente hacia la Basílica de Guadalupe a pie, en bicicleta o en autobús, provenientes de distintos puntos del país, para rendir homenaje, agradecer o pedir un milagro. Muchas de estas peregrinaciones se realizan en relevos portando antorchas; algunos participantes se visten como Juan Diego, otros portan uniformes o camisetas diseñadas para la ocasión, y no faltan quienes cargan retratos enmarcados o figuras de la Virgen. Estas manifestaciones, aunque profundamente significativas, suelen poner en riesgo la integridad de los peregrinos y afectar el tránsito en las carreteras.

Posteriormente, del 16 al 24 de diciembre, se celebran las tradicionales posadas, que evocan el peregrinaje de María y José en busca de refugio.

Esta época nos invita a ser amistosos, hospitalarios, fraternales y solidarios, recordándonos también la responsabilidad de protegernos a nosotros mismos y a nuestro prójimo.

Las reuniones familiares constituyen el núcleo de estas celebraciones. Formar parte de una familia brinda esperanza, conexión y una historia compartida. El amor, como uno de sus pilares, puede ser fuente de motivación y confianza. Sin embargo, no podemos ignorar que muchas familias enfrentan conflictos derivados del desempleo, separaciones, problemas de comunicación o la pérdida de seres queridos. Estas dificultades generan sentimientos de enojo, impotencia o tristeza que, en ocasiones, desembocan en tensiones internas. No es raro que, durante las convivencias y al calor de los brindis, surjan reclamos que pueden escalar hacia la violencia.

El conflicto, como luz y sombra, representa tanto un riesgo como una oportunidad. Cuando se transforma en odio, se opone a la cultura de la paz y amenaza la estabilidad de la familia y del tejido social.

Aprovechemos esta temporada para recordar la maravilla y el milagro de la vida, la convivencia armónica, el amor, la amistad, el equilibrio, la naturaleza y la bondad, valores que con frecuencia parecen desdibujarse ante lo mundano y lo frívolo de la vida cotidiana. Recordemos las cualidades positivas de cada persona, como la solidaridad y la generosidad, que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos a los demás.

En estos momentos difíciles para México, cuando urge disminuir la violencia y promover la armonía en la familia, en la comunidad y en cada espacio de interacción, resulta preocupante que la presidenta insista en estimular la polarización social, como ocurrió con el discurso amenazante que pronunció en su festejo partidista del sábado 6 en el Zócalo capitalino.

Reafirmemos nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Que las festividades de fin de año nos inspiren a trabajar juntos por un futuro en el que la paz sea una realidad compartida.

¡Felices fiestas a todos!

* El autor es abogado, negociador y mediador

X: @Phmergoldd

Mail: mediador.negociador@gmail.com

