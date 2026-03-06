Los cuestionamientos de una guerra innecesaria

El romper de una ola no puede explicar todo el mar. Vladimir Nabokov

¿Será que la presión de Netanyahu ha sido el detonante de esta nueva guerra contra Irán y su pueblo?, donde están asesinando, esa es la palabra, a cientos niños, jóvenes y adultos inocentes, contabilizados por parte del país árabe más de mil soldados estadounidenses muertos en combate.

Innegable que es una atrocidad en este siglo XXI, cuando en el discurso para ganar una elección se miente, y no hay castigo por el poder que ejerce la máxima autoridad de un país acostumbrado a ser quien decide, sin solicitar siquiera permiso al congreso o a la cámara de representantes.

Los demócratas también simulan, porque no cuestionan, menos condenan estos días de ataques inmisericordes, no hubo cálculos de los terribles daños colaterales antes de disparar contra Irán.

La promesa de Donald Trump, un multimillonario que se rescató a sí mismo en la primera presidencia, y ahora enloquecido de poder, destacamos que en sus manifestaciones para ganarse el voto ésta segunda vez, prometió que no habría guerras.

Se estima que, con la duración de unas semanas, como lo ha afirmado, el costo posiblemente será de 210 mil millones de dólares, tan solo en operaciones entre 40 y 65 mil millones de dólares.

La promesa de paz está dejando en la orfandad a cientos de familias en los Estados Unidos, está poniendo en peligro a toda la región árabe, utilizando bases militares y además castigando a los países, como España que no se prestan a los designios de un sicópata.

Deben ser mayores las pretensiones de lo que podamos imaginar, porque como bien afirma, una figura importante en la geografía árabe, exdiplomático y una voz política destacada como lo es Al Habtoor; “el verdadero liderazgo no se mide por las decisiones bélicas, sino por la sabiduría, el respeto por los demás y el esfuerzo por lograr la paz”.

El mandatario norteamericano ha ordenado 658 ataques aéreos en su primer año de regreso, misma cantidad a todo el mandato de su antecesor demócrata, Joe Biden.

Ha llevado a cabo operaciones en siete países, Yemen, Nigeria, Siria, Irak, Somalia, Venezuela y ahora Irán. Sus iniciativas de la “Junta de la Paz” fueron financiadas se afirma en una misiva de este personaje árabe, por los estados del Golfo y ahora los está atacando.

Su índice de aprobación respecto a las más recientes mediciones en Estados Unidos ha bajado 9% en 400 días, referencia que no se dice, se oculta o nada más no se acepta, porque está la contraparte, esa de la prensa a modo en su país, para endulzarle con otros datos, como nos sucede a los mexicanos en algunos temas sensibles.

Las preguntas tienen poca posibilidad de encontrar respuestas con razonamientos, hoy es un campo de batalla, lejos de los Estados Unidos afortunadamente, por la vecindad con México, y el costo incalculable de los daños y los años que pasarán para su recuperación serán cuesta arriba.

ENTRE LÍNEAS

Se prevé un sisma político al interior de Morena este fin de semana, se habla de cambio en la dirigencia, manipulación de decisiones para el desenlace electoral de 2027, y la atención a figuras controvertidas como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el amigo personal De López obrador y principal activo negativo hoy, Adán Augusto López.