Hacia el colapso aeroportuario

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) dio a conocer recientemente tres tomos y cuatro videos muy completos acerca de la cancelación del NAICM de Texcoco (pueden consultarse en: https://documentales.ceey.org.mx). La conclusión es obvia: la cancelación ha implicado para el país un enorme daño económico y social a mediano y largo plazo.

Con la construcción del AIFA se pretendió un sistema aeroportuario integrado por el AIFA y AICM que permitiera hacer frente a la creciente saturación aérea. Pero desde un inicio se sabía que las dos pistas del AICM, junto con las dos pistas del AIFA, no pueden operar simultáneamente debido a restricciones del espacio aéreo y la cercanía de ambos aeropuertos. La coordinación para la gestión parcial de los procedimientos de despegue y aterrizaje entre las cuatro pistas es compleja y requiere un alto nivel de cooperación y especialización, lo que conlleva riesgos.

Más allá de cualquier argumento político, hay una preocupación real: el actual sistema AIFA - AICM es inseguro, disfuncional, ineficiente, con un mantenimiento pobre y una creciente saturación. Expertos estiman que en 2030 se alcanzará la saturación total. Sin una solución, podríamos tener un colapso de la aviación comercial, con líneas aéreas extranjeras dispuestas a suspender operaciones ante los riesgos y costos. La CDMX necesita urgentemente expandir su capacidad aeroportuaria para resolver esta congestión. Pero, ¿cuáles son las alternativas?

Se ha planteado retomar el proyecto del NAICM de Texcoco. Desafortunadamente, ello sería poco viable debido a sus elevados costos financieros, ambientales y legales. Sus terrenos fueron declarados como hábitat natural protegido, lo que limita legalmente la construcción de nuevas infraestructuras. Como candidata, Sheinbaum declaró que retomar el proyecto sería un “absurdo ecológico”.

La opción de expandir el actual AICM no es posible, pues no se puede construir una tercera pista dadas las restricciones orográficas. Se dice que el AIFA fue construido con miras a su expansión. Pero el espacio es limitado, quizás se podría construir una tercera pista, pero ¿para qué si las pistas del AIFA no pueden operar simultáneamente con las del otro aeropuerto?

La alternativa de tener un sistema aeroportuario entre Toluca-Puebla-Cuernavaca-AICM-AIFA simplemente no sería funcional; tendría más inconvenientes que ventajas.

La otra extensión de tierra que pudiera acomodar un gran aeropuerto sería Tizayuca, como ya se había explorado en el gobierno de Fox, pero su estudio concluyó que es inviable debido básicamente a la distancia de 80 kilómetros de la Ciudad, lo que implica costos elevados para la operación de las aerolíneas y los pasajeros.

Para cualquier solución, la participación del capital privado es fundamental, pero como se aprecia, no hay una alternativa fácil para este problema que crece día a día. El tiempo de construcción de una primera etapa de cualquier aeropuerto son cinco años. Así que, para una solución en 2030, ya se nos hizo tarde. Inexplicablemente, este tema no lo tienen en cuenta ni la presidenta ni el sector privado, al menos no lo han externado públicamente. Debió ser una prioridad dentro del Plan México. ¿Recibiremos el colapso aeroportuario en 2030 con los brazos cruzados?