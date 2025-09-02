Bienvenida, Laura Itzel

Hija del político mexicano más limpio, noble y generoso del siglo XX, el ingeniero Heberto Castillo Martínez (1928-1997), Laura Itzel Castillo Juárez, llega a la presidencia del Senado con una doble responsabilidad: la de hacer honor a su apellido y la de aplicar el orden y la tolerancia en un marco democrático, sin dejar, por ello, a un lado sus ideas de izquierda.

Habrá quien piense que el momento en el que llega la legisladora a presidir el Senado de la República es difícil; lo cual no deja de ser un punto de vista factible. Aunque, por el contrario, en mi opinión, lo acontecido en la última semana en el Madison Square Garden de Xicoténcatl, es una coyuntura propicia para que una dama aparezca y con mano suave, pero enérgica, controle la rijosidad de los senadores combatientes. Además, no se nos olvide, vivimos “tiempo de mujeres”.

Laura Itzel ha cruzado el pantano de la política nacional sin manchar su plumaje. Fue representante en la Asamblea del Distrito Federal (1991-94). Delegada, por disposición de Cuauhtémoc Cárdenas, en Coyoacán (1999-2000). Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (2000-2006). En dos ocasiones ha sido diputada federal (1997-99) y (2009-2012). Ejerció como Directora de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Obviamente, en la actualidad es senadora de la República desde el primero de septiembre del 2024. Como verán no es ninguna improvisada.

Siento una gran curiosidad —le falta un grado para ser morbo— por ver el comportamiento de la senadora prianista-trumpista, la sonorense del Ajusco, María Lilly del Carmen Téllez García, ante su par. ¿Será capaz de ponerle apodos o llamarla narcosenadora? ¿Obedecerá cuando la llame al orden o como ha sido su costumbre, el protocolo legislativo le importará un cacahuate? Ambas senadoras de la misma edad, tienen diferente trayectoria tanto política como académica. Lilly de acuerdo a su registro en el Instituto Nacional Electoral (INE) cursó estudios del nivel licenciatura en comunicación sin concluirlos. Laura Itzel, es egresada de arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); como arquitecta participó en la construcción del Centro Médico Nacional Siglo XXI y fue Subdirectora del Instituto de Investigaciones en Ingeniería y Arquitectura A.C.

Otro del que espero su proceder ante la presidencia femenina es de Alejandro Moreno “Alito”, Campeón Mundial de Todos los Pesos de Campeche, quien deberá bajarle tres rayitas a su beligerancia y comportarse como caballero aunque esto no sea lo suyo.

Pero ahí no termina mi afán de observación. Me interesa la reacción de la arquitecta Castillo ante las acusaciones contra sus correligionarios morenistas como puede ser Adán Augusto Hernández, quien aún no ha podido deslindarse de la complicidad que se le atribuye haber tenido con su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena; o ante el embate que, seguramente, seguirá atosigando a Gerardo Fernández Noroña por la adquisición de una casa en Tepoztlán

Pero sobre todas las cosas tengo fe y confianza de que Laura Itzel, será fiel a su estirpe —herencia de dignidad— y, sabrá tender puentes como lo hizo su padre —“ingeniero civil y cívico”— del que otro ingeniero —travestido de intelectual—, Enrique Krauze, escribió en el prólogo de “Si te agarran te van a matar” de la autoría de don Heberto: “Sin contradicción alguna, fue empresario creativo e independiente y un socialista irreductible. Así tendió muchos puentes en su vida: entre la técnica y la sociedad, entre el sistema y la oposición, entre el gobierno y los zapatistas. Era vehemente y tal vez autoritario, pero el tiempo, la reflexión, la experiencia y el dolor lo convirtieron en un demócrata pleno”.

Punto final

Si el alcalde de Benito Juárez en lugar de cerrar el Estadio de la Ciudad de los Deportes cerrara los baches que abundan en su alcaldía la afición y el público en general aplaudiríamos su actuación.