El poder es como una adicción

En su novela más reciente, “Los golpistas”, el periodista y escritor peruano Jaime Bayly, hace un crudo retrato de Fidel Castro y Hugo Chávez y, sin negar el rol histórico de Castro, con literaria libertad afirma que el leit motiv de los líderes políticos no es la ideología, sino el poder.

Particularmente interesante para los tiempos estelares que vive México es que describe el apego al poder como la adicción a cualquier narcótico, sobre todo por las alternancias recientes en Sudamérica, muchos preguntan si es posible una alternancia del poder.

Pero, viendo la concentración de poder lograda por “la “revolución de las conciencias”, el control que tiene la coalición gobernante sobre el Congreso, su determinante influencia sobre autoridades electorales y el Poder Judicial, vale preguntar: ¿Es hoy posible una alternancia, como las que hubo en México durante los 28 años de nuestra efímera primavera democrática?

SEP: evaluación y calidad educativa

Con retórica descaradamente partidista, Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación anunció que se pone fin a la influencia neoliberal en el sistema de educación pública de la República y que se establece una nueva relación con el magisterio.

Uno de los anuncios hechos por Delgado Carrillo es que el gobierno federal cumple el compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las maestras y maestros, USICAMM, que liberaba al magisterio de la perniciosa influencia sindical en los ascensos y promociones.

Su promesa de elaborar mediante consultas una nueva propuesta, en los hechos condena a los maestros y maestras a depender otra vez de la politiquería y, en los hechos, degrada la calidad de la educación pública para las nuevas generaciones.

Cumple sesenta años el PlanDN3

Se cumplen 60 años de que por orden presidencial el general Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional aplicó por primera vez el Plan DN3 para atender los estragos causados en 1966 por el desbordamiento del río Pánuco que afectó zonas de Veracruz y Tamaulipas.

La denominación de Plan DN3 que protege de los desastres, se incluyó en los planes de defensa nacional, en los cuales DN1 se enfoca a la defensa externa, el DN2 a la seguridad interna. Sedena coordina acciones de los tres niveles de gobierno para garantizar respuesta rápida efectiva.

La exitosa implementación del Plan DN3 en 1966 sirvió de ejemplo de capacidad operativa. Y se ha perfeccionado. Como sea, una deuda más con el general Marcelino García Barragán, aunque la desmemoria partidista quiere desconocer su legado.

NOTAS EN REMOLINO

A nadie debieran sorprender las “filtraciones” publicadas por el NYT sobre políticos mexicanos que aspiran a ser testigos y tener la protección federal, pues auguran más presiones a México, porque la Casa Blanca son acciones electoreras para los comicios de noviembre … La ONU declara que los cárteles mexicanos encabezan el abasto global de drogas. Difícil alardear el récord de esa trasnacional … Juan Carlos Carpio, director general de Pemex, designó a Elizabeth González Garduño como directora de finanzas de la paraestatal. Difunden impresionante experiencia y capacidad. La pregunta sería, ¿la expertise financiera resolverá sus problemas? … ¿Por qué el Gobierno de CDMX quiere desaparecer el fideicomiso que sostiene a la casa de Ramón López Velarde en la colonia Roma? … Para reflexionar lo dicho por Pearl S. Buck: “Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad” …