​Gobierno de Puebla despliega maquinaria y apoyos sociales para atender emergencia en la Sierra Negra

Un tren de pavimento permanecerá en la zona para atender deslaves.

Se pondrá en marcha un programa de empleo temporal para que las familias obtengan un ingreso económico.

ELOXOCHITLÁN, Pue.– Con el propósito de garantizar una respuesta permanente ante las afectaciones provocadas por las lluvias, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que un tren de pavimento permanecerá de forma fija en la Sierra Negra para atender emergencias por deslaves, durante un recorrido de supervisión en la carretera Eloxochitlán–Tlacotepec de Porfirio Díaz, a la altura de la comunidad El Crucero, en los límites de Puebla con Veracruz y Oaxaca.

El ejecutivo estatal informó que, además de la maquinaria que ya opera en la zona, el Gobierno del Estado movilizó un vehículo tipo Lowboy para el traslado de maquinaria de oruga procedente de Ajalpan, así como una retroexcavadora proveniente de Tehuacán, con el objetivo de retirar el material que obstruye la vialidad y restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

Armenta Mier destacó que Puebla cuenta con 14 módulos de maquinaria pesada y 14 trenes de pavimento. Precisó que uno de estos equipos permanecerá en la región para colocar material y fresado nuevo, ejecutar trabajos de bacheo en los tramos que lo requieran, como la carretera de Coxcatlán a Tlacotepec, y programar las pavimentaciones necesarias para fortalecer la conectividad.

El gobernador explicó que estas acciones representan un ahorro significativo, ya que los costos se reducen a una tercera parte gracias a los pétreos donados por Petróleos Mexicanos (Pemex), estrategia reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se mantiene informada sobre la atención a esta emergencia.

Agregó que, donde existan daños mayores en la carpeta asfáltica, se retirará el tramo afectado para colocar una nueva superficie, mientras que los baches menores recibirán mantenimiento con el programa estatal de conservación de vialidades.

Como parte de la atención integral, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), junto con personal de las secretarías de Gobernación y Bienestar, mantiene presencia en la zona. El Gobierno del Estado efectuará un censo casa por casa para recuperar enseres y apoyar a las familias con viviendas afectadas. Asimismo, pondrá en marcha un programa de empleo temporal para labores de limpieza de cunetas que permitan un adecuado flujo del agua y, mediante el Programa de Obra Comunitaria, que coordinará el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, brindará atención a las escuelas con daños. Además, se comprometió a gestionar ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la solicitud de suministro de energía eléctrica para la región.

Durante el recorrido, el habitante Armando González reconoció la rápida respuesta del Gobierno del Estado para atender la emergencia y restablecer la comunicación terrestre. Por su parte, Araceli González agradeció el apoyo alimentario que recibió su comunidad mediante la entrega de despensas.

Con una respuesta oportuna e inmediata ante las contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos y en concordancia con la visión humanista y cercana a las familias de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado responde con cercanía y escucha las necesidades de las familias poblanas.