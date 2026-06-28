Irán advirtió este domingo que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país en el estrecho de Ormuz "aumentará las tensiones" en Oriente Medio, en vilo por el intercambio de ataques entre Teherán y Estados Unidos en esta vía marítima estratégica.

Irán bombardeó Kuwait y Baréin este domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Ambos países se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, acordado en un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, en relación con el control del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán durante la guerra que comenzó con los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. Ambos países se acusan de violar el alto el fuego.

El canciller iraní, Abás Araqchi, llegó este domingo a Bagdad, desde donde advirtió que "cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando" la república islámica de Irán "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones".

"Insto a no inmiscuirse en la gestión del estrecho (...) y a no dejar que el memorando de acuerdo se desvíe de su trayectoria", agregó.

"Ninguna otra institución ni ningún otro país" más allá de Irán es "responsable" de la gestión del estrecho, apuntó Araqchi. Irán es responsable de la gestión del estrecho.

El memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán indica que Irán se compromete a garantizar el paso seguro de barcos por el estrecho de Ormuz y el restablecimiento del tráfico.

Además, menciona que Irán y Omán "colaborarán" para definir la administración del estrecho.

Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán de una ruta cerca de sus costas presentada como una iniciativa coordinada con la Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima. Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán.

La única ruta autorizada por Irán es un corredor cerca de sus costas. La única ruta autorizada por Irán.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), adoptada en 1982, garantiza el derecho de "paso en tránsito" por los estrechos que sirven para la navegación internacional, como el de Ormuz.

Según este texto, no ratificado por Irán, "todos los buques y aeronaves" cuyo objetivo sea el tránsito "continuo y rápido" por el estrecho gozan de libertad de navegación "sin obstáculos".

Desde el jueves, dos buques han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido en este paso marítimo, incidentes que Estados Unidos atribuyó a Irán y a los que respondió con bombardeos. El presidente estadounidense Donald Trump incluso volvió a amenazar con aniquilar a la república islámica.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron que lanzaron misiles y drones hacia Kuwait y Baréin.

Según los Guardianes, destruyeron "ocho infraestructuras importantes del ejército estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin".

Muere un catarí por "operaciones militares"

En la madrugada, la fuerza aérea estadounidense atacó diez objetivos militares iraníes.

Washington ya había bombardeado a Irán el viernes por primera vez desde la firma del protocolo de acuerdo, que dio pie a un período de negociaciones de 60 días de cara a alcanzar una paz duradera.

Ese bombardeo se debió, según el ejército estadounidense, a un ataque contra un buque comercial que navegaba por el estrecho durante la semana. Bombardeo se debió a un ataque contra un buque.

El Ministerio del Interior de Catar informó que uno de sus ciudadanos murió por "operaciones militares" en la zona, sin dar más detalles.

Pese a las tensiones, la prensa iraní anunció que se reanudan los vuelos entre Teherán y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Nuevos bombardeos de Israel

En el otro frente de guerra, Israel lanzó ataques en Líbano y destruyó un túnel construido por Hezbolá en el sur del país, anunciaron el domingo el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz.

"El túnel, de más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad, contenía cientos de armas, así como varios pozos de lanzamiento destinados a atacar al Estado de Israel y a sus civiles", indicó el comunicado conjunto.

Líbano se vio arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán.

La operación tuvo lugar dos días después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, que busca allanar el camino hacia la paz entre los dos vecinos, oficialmente en guerra desde hace décadas.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, afirmó que el acuerdo marco firmado con Israel bajo los auspicios de Estados Unidos "no será adoptado", al considerar que no garantiza los derechos de su país.

Hezbolá dijo en un comunicado el lunes que se reservaba el derecho a la autodefensa tras los ataques israelíes en el sur del Líbano.

El grupo señaló que "reitera que lo que ha hecho el enemigo constituye una violación flagrante del alto el fuego al que se ha adherido hasta ahora".

Teherán ha insistido en que Líbano forme parte del acuerdo de paz más amplio para detener la guerra en Oriente Medio.