Quizá es tiempo que los consejeros del INE se ocupen sólo de cumplir las leyes, a su leal saber y entender, y aceptar que a veces les corrija la plana el Tribunal Electoral, pues nunca lograrán el justo reconocimiento de los partidos.

Se equivocan al suponer que van a complacer a los candidatos y los partidos con medidas extraordinarias para el recuento del uno de julio, para superar el mazacote legal de la reforma que impulsaron los panistas.

No les concederán ni crédito ni mérito, porque casi todos los candidatos y los partidos en realidad no tienen la madurez que exige la democracia moderna, la que permite reconocer cuando son rechazados en las urnas.



Hace mal Diego en invocar al 94



Uno, que conoce a Diego Fernández de Cevallos hace muchos años, y que respeta su congruencia y capacidad como político, se sorprendió al escucharle decir que “para sacar a Anaya de la contienda tienen que matarlo”.

Es una expresión apasionada, como todo aquello que dice, pero coincidimos con Federico Arreola que es un error en un ambiente tan crispado como el actual se invoque la tragedia del 94, cuando mataron a Colosio.

En una población de más de 120 millones, no debe sorprendernos que haya otro Aburto. En el México del siglo XXI cualquier atentado abriría la puerta a la inestabilidad social, política y económica que nadie garantiza que pudiéramos superar.

EU: primeros disparos de una guerra



En aras de su reelección que lograr que los republicanos conserven el control de las dos Cámaras del Congreso estadunidense, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump se apura para lograr cumplir la promesa electoral de “America First”.

Para ello, luego de algunas escaramuzas, al imponer, inicialmente, altos aranceles a las importaciones de acero y aluminio, podría haber hecho el primer disparo de una guerra comercial.

La medida perjudica por igual a aliados y adversarios de Estados Unidos, algunos de los cuales podrían responder con represalias y nadie puede afirmar que el mundo no se hundiría en otra crisis global.



NOTAS EN REMOLINO



Al Congreso de la Unión le quedan ya sólo 16 sesiones –menos el receso de Semana Santa-, para atender todos sus pendientes. La impresión en general es que poco harán… La renuncia de Roberta Jacobson a la embajada de Estados Unidos en México le da la oportunidad a Washington a enviar el mensaje sobre el tipo de relación con México, más allá de las filtraciones negativas del establishment de sus agencias de inteligencia… La Secretaria de Energía ha dicho que se evalúa la medida que impondría precios máximos para el gas LP, un mercado en el que la Sener y la Comisión Federal de Competencia pretenden meter orden. ¿No abriría la puerta a controlar precios?... En los corrillos políticos y empresariales de Chihuahua existe la percepción de que el crecimiento de Morena en la entidad lo promueve el gobernador, presuntamente panista, Javier Corral… Una acusación más contra el ex gobernador Rodrigo Medina se les cae a los funcionarios de Nuevo León. De seguir así tendrán que inventar nuevos cargos… ¿Están seguros los acereros mexicanos que lo mejor será tomar represalias contra los aranceles que impuso Trump a sus productos?...