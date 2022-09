Reflexiones sobre el movimiento “Fire” (I)

(Parte 1 de 2)

La semana pasada decidí probar algo nuevo y preguntar en twitter qué temas les gustaría que abordara en mi columna. Recibí un par de propuestas muy interesantes. Esta es una de ellas. Lo seguiré haciendo: no hay nada mejor que escribir sobre lo que a mis lectores les interesa.

Hace aproximadamente un año expliqué en este espacio lo que es el movimiento “FIRE”, que es el acrónimo de “Financial Independence, Retire Early”, en español “Independencia Financiera, Retiro Temprano”.

Como su nombre lo indica, este es un movimiento de personas que ahorran e invierten de manera extrema, para poder alcanzar su libertad financiera y retirarse a una edad temprana, mucho antes de lo normalmente podrían hacerlo siguiendo un camino tradicional.

Para ello, minimizan sus gastos. Viven sólo con lo indispensable, con el objetivo de ahorrar hasta 70% de sus ingresos.

El movimiento FIRE fue inspirado por el excelente libro de Vicki Robin y Joe Domínguez, llamado “Your Money or Your Life” , que está traducido al español con el título “Tu dinero o tu vida”. En él, los autores proponen que las personas deberían evaluar cada gasto en términos del número de horas que tienen que trabajar para pagarlo. Ha sido también popularizado por el bloguero “Mr Money Mustache” quien logró su independencia financiera en sus 30s.

Como podemos imaginar, en el centro del movimiento FIRE está el minimalismo. Es un concepto que no es tan fácil de entender, porque muchas personas lo confunden con vivir con limitaciones, ser tacaño o estar oprimido.

Los minimalistas piensan diferente: para ellos, una vida simple y con menos cosas implica más felicidad. No tienen cosas acumuladas: compran lo que necesitan y lo que van a usar. Cuidan lo que tienen, no derrochan y se concentran en lo que es en realidad importante. Valoran lo que tienen y evitan distractores. Es simplemente una elección, un estilo de vida.

Para entender mejor el minimalismo, podemos pensar lo siguiente: si comes demasiado, te empachas. Si comes poco, te quedas con hambre. La idea detrás del minimalismo es simplemente comer lo justo para que te sientas bien contigo mismo. No necesitas más y no tienes que desperdiciar nada (lo cual también te hace sentir mal).

Desde luego, todo esto está ligado a la frugalidad, que es esencialmente la moderación en el consumo y evitar gastar en lo que no es importante. Nos permite centrarnos en nuestras prioridades.

A mucha gente le cuesta trabajo entenderlo por qué hoy el énfasis de la sociedad está en el consumismo. Tenemos una cultura y una mentalidad de que para ser felices, hay que tener más.

El minimalismo y la frugalidad son alternativas conductuales al consumismo. Para ellos la felicidad no está en las pertenencias, sino en las experiencias. Hacen más con menos.

Es importante entender que los proponentes y los seguidores del movimiento FIRE mantienen un estilo de vida minimalista y frugal durante toda su vida. Como mencioné, ahorran hasta 70% de lo que ganan. Es decir, viven sólo con 30% de sus ingresos.

Invierten esos recursos en un portafolio bien diversificado y de bajo costo. La idea es amasar lo más rápido posible una cantidad de dinero que les permitirá mantener su nivel de gastos, durante toda su vida, haciendo pequeños retiros, sin tener que trabajar.

De esta forma, logran juntar al menos 30 años de gastos, en un plazo relativamente corto: de 10 a 15 años. Eso significa que un chavo de 22 años que hoy empieza a trabajar, podría aspirar a retirarse alrededor de los 35 años.

¿Podemos lograr eso con el ingreso promedio que hay en México? Me parece difícil, sin embargo, es un movimiento que tiene méritos y que nos puede enseñar muchas lecciones, de las cuales hablaremos en la segunda parte.

contacto@planeatusfinanzas.mx