En el plan de negocios predomina el mensaje político

Pemex presentó su plan de negocios y no convenció. Luego de la presentación, el tipo de cambio del peso contra el dólar perdió 13 centavos; los bonos de Pemex se depreciaron 0.8% y el costo de los seguros por default de la petrolera se incrementó 0.8 por ciento. No son números para espantar a nadie, como sí lo fue la advertencia de Citi: crece la probabilidad de una baja en la calificación de la petrolera.

¿Diálogo con los mercados o prédica para la capilla de AMLO? Si el presidente quería dejar claro que a él nadie le va a decir cómo se maneja Pemex, lo consiguió. Lo presentado ayer no es el plan de negocios completo, sino 13 láminas y algunos discursos donde queda claro que lo técnico pasa a segundo plano porque predomina el mensaje político. Se ratifica la intención de construir la refinería de Dos Bocas, pero no se justifica el caso desde el punto de vista del negocio. Se confirma también la cancelación de las asociaciones con el sector privado, como si Pemex tuviera recursos en exceso y no necesitara capital ni tecnología.

¿No convenció o decepcionó? Ambas cosas. Se esperaba un documento que reflejara que el gobierno de AMLO entiende la gravedad del paciente y las causas de su enfermedad: financieros y operativos, incluyendo corrupción endémica heredada, pero también tolerada en el caso del sindicato de Romero Deschamps. Un problema sí atendido es la carga fiscal excesiva: para los próximos tres años, el gobierno federal hará una inyección importante de recursos, 141,000 millones de pesos, y una reducción temporal de la carga impositiva, que significarán 128,000 millones adicionales.

En total, 269,000 millones de pesos. Una cantidad enorme desde el punto de vista de la Hacienda pública, pero no tan grande si se toma como referencia los compromisos financieros de la petrolera. En el 2019, los vencimientos suman 8,900 millones de dólares. Entre el 2020 y el 2022, deberá pagar 28,600 millones de dólares.

¿Eso que presentaron es un plan de negocios? Un catedrático estricto del IPADE o del EGADE no aprobaría a un alumno que presentara ese documento como si fuera un plan de negocios. Se describió el esfuerzo financiero del gobierno federal (y nosotros los contribuyentes), pero no hay información de lo que hará la administración de Pemex. ¿Qué cambios se harán en la forma de operar de la empresa? ¿qué áreas de negocios se mantendrán y cuáles se cancelarán? Todas las grandes petroleras del mundo se están reinventando, de cara a un futuro donde los hidrocarburos serán parte de un menú de opciones donde crecerán las renovables, pero el director de Pemex, Octavio Romero, no mencionó eso ni tampoco AMLO.

Se dice que hay un documento de 200 páginas que ayer no se presentó. Quizá esas páginas guardan información valiosa que podría convencer a escépticos como yo. Sabemos que hay un plan anticorrupción en marcha, pero ayer no se difundieron cifras de cuánto se generará en forma de ahorros por abatir la corrupción, más allá del huachicol. Otro tema no mencionado es la estrategia de recursos humanos, porque uno de los problemas de Pemex es el exceso de personal y la baja productividad. No se explica de qué tamaño será el ajuste de personal ni qué cambios se harán en la relación empresa-sindicato.

