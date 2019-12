Después de horrorizarnos con temas como la inseguridad, violencia contra la mujer, corrupción, pobreza, desarrollo económico y muchos otros, con frecuencia terminamos diciendo “qué importante es una mejor educación para acabar con estos problemas”. Expresión que generalmente refiere una mejor formación como seres humanos, pero también mayor capacitación técnica.

Hace miles de años, Confucio señaló: “si estuvieran planeando el futuro por un año, planten arroz; para 10 años, planten un árbol, pero si planearan para 100 años, eduquen a los niños”. El inconveniente es que, usualmente, la preocupación política en México se reduce, a lo más, a las siguientes elecciones. Y la educación no parece ser un tema suficientemente sexy para conseguir votos, como lo muestran los recientes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, la famosa prueba PISA.

El examen de la OCDE valora hasta qué punto los estudiantes de 15 años han adquirido conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad. Las áreas evaluadas son lectura, matemáticas y ciencias.

Los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje muy por debajo del promedio de los países miembro de la OCDE. Sólo uno de cada 100 obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos. De cada 100, 45 tienen un bajo nivel de competencia en lectura y 56 de cada 100 alumnos tienen un bajo nivel de competencia en matemáticas.

El fondo no es la calificación sino lo que significa: baja comprensión de textos —además ya sabemos que en México se lee poco—, baja aplicación de operaciones matemáticas y de los fenómenos científicos a la vida diaria.

Como cuando los hijos nos van a entregar calificaciones que no son buenas, y nos dan explicaciones previas, antes de que las vean déjenme plantear otro resultado que nos confirma PISA.

En México, el nivel socioeconómico fue un fuerte predictor de los resultados. En otras palabras, los estudiantes más aventajados económicamente tuvieron mejores puntajes. ¡Cómo no! Si tienes alumnos preocupados por mal comer, familias tratando de allegarse lo más elemental.

Ojo con la especial responsabilidad de los estudiantes quienes están en mejores condiciones. Seguro otra vez me salió el tonito de papá.

Ahora sí. ¿Cómo le fue a la educación en México en esta exploración académica? El desempeño promedio en lectura, matemáticas y ciencias en México se ha mantenido estable a lo largo de casi dos décadas, es decir, con resultados bajos. Este año: 420 puntos de 600 en lectura, 409 en matemáticas y 419 en ciencias. Lejos nos quedan China, Singapur, Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Corea, Polonia, Suecia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, que estuvieron en los primeros lugares.

Coincidimos en la importancia de educación de calidad como solución de fondo a los grandes problemas nacionales. La respuesta no es nueva, y con todo, llevamos 20 años sin adelantos significativos. El meollo, nuevamente, no es la calificación, es que la mayoría de nuestros jóvenes no cuenta con las competencias para afrontar y construir un mundo interconectado, globalizado, demandante, vertiginoso, innovador y tecnológico.

El contexto internacional nos exige mirar hacia adelante y, como lo refiere Andrés Oppenheimer, en México más bien parecería que seguimos obsesionados con un malentendido pasado.