Si la oposición, a 22 meses de que Morena escoja a su candidata o candidato a la Presidencia de la República, aprovecha esa ventana de oportunidad podría pensar en mellar el blindaje del Partido en el Poder en la elección del 24, conste, solo mellar.

Hasta ahora, Palacio Nacional, aplica la máxima de Sun Tzu: actúa previendo los movimientos de sus adversarios y los utiliza a su favor y mantiene el control de la agenda mediática, por lo previsibles de las reacciones opositoras.

Si la oposición recuerda lo dicho por Anatole France, “gobernar es hacer descontentos” y empieza a agrupar descontentos en la periferia mejorarán sus posibilidades para el 24. ¿Tendrán humildad para resistir el imán de los mediáticos reflectores?

Discreto “saneamiento” en Bienestar

La llegada de Ariadna Montiel a Bienestar, según los enterados de los vaivenes políticos y administrativos manejados y operados desde Palacio Nacional es la discreta manera de corregir errores, sin manchar la imagen de los programas sociales.

Controles ineficaces de los padrones, improvisaciones que costaron muchos millones y la incapacidad de lidiar con Sedena en al tema de los bancos del Bienestar, son algunos de los errores que corregirá el equipo de la señora Montiel.

El reto es corregir lo que esté realmente mal, sin eliminar lo bueno que se ha hecho, no tirar el agua de la bañera junto con el niño. Si, por vendettas personales o de grupo, hay un escándalo, no les perdonarán dañar la imagen de la política social.

Pemex: de la STPS depende su paz laboral

Obviamente que hoy, al iniciarse el registro de los aspirantes a la secretaría general del sindicato petrolero, aparecerán representados todos los intereses que ambicionan controlarlo y, obvio, manejar sus millonarias cuotas sindicales.

Con el pretexto de combatir a lo que la narrativa del hoy Partido Oficial siempre llamó el sindicalismo charro, pueden abrir la puerta a inercias ideológicas y desplazar a los representantes de las seccionas más poderosas.

Tendrá la titular de la STPS Luisa María Alcalde que vigilar que los resultados de la elección reflejen la voluntad mayoritaria. Le evitará a Pemex el altísimo costo de un conflicto sindical, púes no está la duquesa para tafetanes, que diría Olga Moreno.

NOTAS EN REMOLINO

Salvo la aseveración de no sudar calenturas ajenas, la respuesta del titular de Gobernación Adán Augusto López a la pregunta de si ya se encartó para el 24 es la más tradicional de todas... Por cierto, parece “wishful thinking” de la senadora Olga Sánchez Cordero eso de “limaron asperezas” el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova y el actual inquilino de Bucareli... A veces la visión del Altiplano pierde la perspectiva de los sentimientos locales. El tiempo dirá el resultado de la charla del aspirante a ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo Roberto Palazuelos con el exgobernador Mario Villanueva... Dice el director del INAH Diego Prieto que en democracia no hay historia oficial. ¿Imagina alguien a los niños estadunidenses leer en sus libros de historia que algunos de “los padres fundadores” tuvieron hijos con sus esclavas negras?... Steven Paul Jobs, genio de la informática, dejó esta reflexión: “A veces la vida te pega en la cabeza con un ladrillo; pero no pierdas la fe” ...