Mixtape 2022: un breve recuento del año

El siguiente es un breve recuento de algunos de los acontecimientos más importantes en la música durante el 2022.

1. De vuelta a los escenarios y cancelaciones

Tras dos años de encierro, la industria musical regresó a los escenarios con una serie de obstáculos. Los músicos se enfrentaron a problemas en las cadenas de suministro, con retrasos en la emisión de visas, equipajes e instrumentos extraviados por la saturación en las aerolíneas y a tratar de encontrar foros disponibles en medio de prolongadas residencias por parte de algunos artistas.

Una serie de músicos como Ringo Starr and His All Star Band, Imagine Dragons, Wet Leg, Animal Collective, The Avalanches, Rage Against the Machine, Regina Spektor, Santigold, Metronomy, Bauhaus, Anthrax y Spiritualized se vieron obligados a cancelar sus giras por un entorno más complejo en términos económicos, logísticos y hasta de salud.

Para algunos músicos independientes financiar una gira se ha vuelto insostenible y con las precarias compensaciones recibidas por las plataformas digitales el panorama se vuelve más sombrío.

En el año también hubo una serie de artistas que decidieron frenar sus giras por salud mental. En 2019 un reporte de Record Union encontró que 73% de músicos independientes experimentaron algún grado de depresión o ansiedad en relación a su trabajo, donde la inestabilidad financiera fue la segunda causa de estos padecimientos.

2. Ticketmaster y los fiascos de Taylor Swift y Bad Bunny

Ticketmaster fue el centro de la polémica, con los muy sonados casos de Taylor Swift y Bad Bunny en Estados Unidos y México. Los métodos de venta de Ticketmaster y Live Nation quedaron bajo el ojo público luego de la fallida preventa de boletos para la gira de The Eras Tour de 2023 de Taylor Swift y el caso de reventa en el Estadio Azteca para el cierre de la gira de Bad Bunny. La compañía está bajo investigación en Estados Unidos y la agencia de protección de los consumidores en México (Profeco) anunció una sanción.

3. Los músicos que despedimos

Entre los personajes que despedimos en este espacio están:

Taylor Hawkins de Foo Fighters

Vangelis

Christine McVie de Fleetwood Mac

Mark Lanegan

Lamont Dozier

Gal Costa

Meat Loaf

Jerry Lee Lewis

Esta semana también se sumaron Terry Hall de The Specials y Martin Duffy de Primal Scream.

4. Nostalgia rules the world

Las olas de nostalgia se hicieron presentes gracias al fenómeno de Stranger Things, que regresó a Kate Bush y Metallica a las listas de Billboard. Biopics de Elvis Presley, Whitney Houston, Weird Al Yankovic, una bioserie de The Sex Pistols, así como documentales sobre David Bowie y King Crimson.

Y no podía faltar otra reedición de The Beatles.

5. El mercado de las memorias

El mercado de libros sobre música vio también un año para todos los gustos. Desde el regreso de Bob Dylan con su tratado sobre la canción moderna y memorias publicadas por Jarvis Cocker de Pulp, Karl Bartos de Kraftwerk, Niki Berenyi de Lush, Stuart Braithwaithe de Mogwai y Bono de U2.

Estos fueron algunos de los asuntos sobre los que escribí durante 2022. Me tomaré un descanso de dos semanas. Gracias por leer.

Bonus track

20 discos para recordar el 2022:

1. Maggie Rogers - Surrender

2. Weyes Blood - And In The Darkness, Hearts Aglow

3. Spiritualized - Everything Was Beautiful

4. Panda Bear & Sonic Boom - Reset

5. Florence + The Machine - Dance Fever

6. SAULT - 11

7. Silvana Estrada - Marchita

8. The Smile - A Light for Attracting Attention

9. Beth Orton - Weather Alive

10. Lizzo - Special

11. Lake Street Dive - Fun Machine: The Sequel

12. Valerie June - Under Cover

13. Jimetta Rose & The Voices of Creation - How Good It Is

14. Jack White - Fear of the Dawn

15. Belle & Sebastian - A Bit of Previous

16. Björk - Fossora

17. Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe In You

18. Taylor Swift - Midnights

19. Japanese Breakfast - Jubilee (2021)

20. Margo Cilker - Pohorylle (2021)

antonio.becerril@eleconomista.mx