La música de Evangelos Odysseas Papathanassiou, mejor conocido como Vangelis, ha estado presente en nuestro inconsciente musical durante el último medio siglo. El músico de origen griego murió el 19 de mayo de 2022 a los 79 años y su partida nos deja un vasto legado musical.

Al igual que algunos de sus contemporáneos como Wendy Carlos, Klaus Schulze o Brian Eno, Vangelis encontró en los sintetizadores un mundo lleno de posibilidades sonoras con las que llevaría a su música al espacio exterior y más allá. En una carrera de más de medio siglo, Vangelis colaboró con músicos como Demis Roussos y Jon Anderson de Yes. Además de cineastas como Costa-Gavras, Oliver Stone, Ridley Scott, Roman Polanski.

Este Mixtape honra hoy a Vangelis con cuatro piezas.

1. Heaven and Hell (Theme from Cosmos)

Tras la desintegración de la Aphrodite’s Child, el cuarteto de rock progresivo formado a mediados de los años sesenta junto con el cantante Demis Roussos y con la que obtuvieron un moderado éxito comercial en los mercados en Europa, Vangelis buscó alejarse del pop y comenzó a experimentar con otros sonidos.

En 1975 rechazó una invitación por parte de Yes para reemplazar al tecladista Rick Wakeman. Aquel año se instaló en la ciudad de Londres donde construyó Nemo Studio, un lugar donde podría enfocarse en sus composiciones musicales.

Su primer trabajo grabado en este estudio fue Heaven and Hell, un álbum que combina el rock progresivo con elementos de música contemporánea clásica y el jazz. Para algunos el tercer movimiento de la Symphony to the Powers B estará siempre conectado con la voz de Carl Sagan sobre la imagen de un satélite viajando por la galaxia y narrando el origen del espacio y los pequeños puntos azules en el universo en la serie de televisión Cosmos.

Este fragmento se convirtió en el tema principal de la serie producida por Carl Sagan y Anne Druyer en uno de los mejores programas de divulgación científica de la historia. La serie de 1980, producida por PBS, fue musicalizada en su totalidad por Vangelis, quien ayudó a construir nuestros viajes por el espacio con ayuda de sintetizadores Moog, Arp 2600 y EMS.

2. Chariots of Fire

El tema de la película Chariots of Fire ha sido parodiada y referenciada infinidad de veces en el cine y la televisión, tanto que no nos cabría el espacio para mencionar todas las referencias.

La música compuesta para la cinta de 1981 dirigida por Hugh Hudson sobre el triunfo del equipo de atletismo británico durante las Olimpiadas de 1924 le valió a Vangelis un Óscar.

El célebre tema de “Chariots of Fire'' venció a John Williams y su Raiders of the Lost Ark, aunque Williams ganaría al año siguiente por la música de E.T., The Extraterrestrial. Otra de sus grandes demostraciones en el uso de los sintetizadores y uno de los grandes clásicos de los años ochenta.

3. Blade Runner (Main Theme)

La banda sonora de Blade Runner fue la primera colaboración de Vangelis y el director australiano Ridley Scott. La adaptación cinematográfica de la novela de Philip K. Dick Do androids dream of electric sheep? se ha convertido en una de las películas de culto por excelencia y de las más aclamadas en el género de la ciencia ficción.

La música de Vangelis es sumamente minimalista casi bordeando en el terreno del ambient y nos ambienta dentro de la retrofuturista ciudad de Los Ángeles en el año 2019. Es un futuro distópico donde los humanos y los replicantes conviven en el mismo espacio sobresaturado por información.

Al igual que esa película de 1982, el álbum ha tenido múltiples versiones con distintas variaciones, pero la música de Vangelis intercalada con los diálogos de Deckard, Rachel y los replicantes de Blade Runner sigue siendo única.

4. 1492: The Conquest of Paradise

La segunda colaboración entre Vangelis y Ridley Scott fue para 1492: The Conquest of Paradise, una película épica de 1992 sobre el primer viaje de Cristóbal Colón al nuevo mundo. El tema principal nos evoca las imágenes de Gerard Depardieu como el explorador Colón con la tripulación de La Niña, la Pinta y la Santa María descendiendo sobre la costa del nuevo mundo en un montaje al puro estilo Hollywood.

Al igual que el tema de Chariots of Fire, esta pieza ha cobrado una nueva vida y ha sido utilizada para campañas políticas y por deportistas por igual. Con mucho dramatismo y coros expansivos, la música de Vangelis funciona perfecta en esta olvidada película de Scott con Sigourney Weaver interpretando a la reina Isabel I de Castilla.

La música de Vangelis nos llevó de las profundidades del mar hasta los rincones de la galaxia. Sus experimentaciones con los sintetizadores lo han consagrado en el panteón de los grandes de la música electrónica y su partida marca el fin de una era musical.

