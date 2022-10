En la corte de King Crimson

¿Cómo se reinventa una banda de rock después de medio siglo de existencia? Esa es una de las grandes interrogantes que el director Toby Aimes trata de responder en el documental In The Court of the Crimson King: King Crimson at 50.

A lo largo de su historia, el cambio ha sido una de las únicas constantes que ha abrazado King Crimson y su ideólogo y cuasi tiránico líder Robert Fripp. Es una filosofía tomada del jazz, donde ninguna pieza de música permanece estática y siempre puede cambiar en su interpretación con el tiempo y por quienes la interpretan. King Crimson siempre ha escrito sus propias reglas y en ese universo ha habitado por medio siglo, alejados de las modas y sumergidos en sus propios experimentos musicales, a veces disonantes, pero siempre estimulantes.

In The Court of the Crimson King, estrenado el pasado 22 de octubre en Londres y con una transmisión a escala mundial, no es un documental biográfico y cualquiera que esté buscando un recorrido por la discografía de King Crimson o una exploración mística sobre las imágenes e ideas detrás de su música aquí no las encontrará. El documental sigue a King Crimson en una de sus giras más recientes entre 2019 y 2021 para celebrar los 50 años de la banda.

King Crimson es uno de los nombres más importantes del rock progresivo. Su álbum debut In the Court of the Crimson King, editado en 1969, ayudó a sentar las bases para un género que tuvo su apogeo durante la década de 1970. En su música había melodías complejas, influencias de la música avant garde, el free jazz y la psicodelia para adentrarnos en un universo salido de una novela de fantasía: la corte del rey Carmesí. A diferencia de sus contemporáneos del género como Genesis, ELP, Pink Floyd o Yes, quienes hicieron su nombre recurriendo a la teatralidad, los álbumes de concepto y hasta un poco de maquillaje, King Crimson nunca cayó en ese exceso y mantuvo toda la energía sobre la música.

Por las filas de King Crimson han pasado Greg Lake, Tony Levin, Adrian Belew, Pat Mastelotto, Trey Gunn, Bill Bruford, Mel Collins, Peter Sinfield, John Wetton y más. Pero entre las nueve configuraciones de King Crimson, Robert Fripp ha sido la única pieza constante en el medio siglo de existencia de la agrupación.

La alineación actual de King Crimson en Japón. Foto: Especial

Toby Aimes presenta una exploración psicológica sobre cómo se crea esa química musical entre los intérpretes, que siempre están al borde de ser reemplazados por un nuevo elemento que trae un nuevo ingrediente a la mezcla. Además, trata de descifrar las delicadas relaciones interpersonales entre una banda de rock, la dinámica de un músico de gira y el entendimiento del papel que cada individuo desempeña dentro de la banda. Es también una exploración sobre la búsqueda de la perfección y la disciplina que conlleva ser una de las siete piezas que ensamblan actualmente a King Crimson.

Robert Fripp se ha convertido en una personalidad conocida por su recalcitrante humor negro y por ser un músico que práctica su oficio —tocar la guitarra— todos los días con una disciplina monástica. Es uno de los guitarristas de sesión más interesantes en la historia del rock, cuyas colaboraciones abarcan álbumes de Brian Eno (bajo el nombre de Fripp & Eno y como colaborador en los álbumes de Eno), David Bowie, David Sylvian, Andy Summers, Peter Gabriel, Blondie y Talking Heads.

El documental aborda la muerte del baterista Bill Rieflin, quien falleció a causa de cáncer en 2020, y que pasó sus últimos meses de gira con la banda buscando un nuevo significado al aprovechamiento del tiempo y la confrontación con la mortalidad. Su última aparición fue en el álbum en vivo Meltdown: Live in Mexico City, grabado durante una residencia de cinco noches en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México en 2017.

King Crimson en su residencia en el Teatro Metropolitan en julio de 2017. Foto: Tony Levin

Para Rieflin, la música se convirtió en un refugio durante los últimos meses de su vida y nos hace cuestionarnos el papel que juega la música dentro de nuestras vidas. Es también una meditación de cómo los músicos continúan su viaje y siguen creando y adaptando sus creaciones 50 años después de haberse conformado.

In the Court of the Crimson King es una exploración psicológica sobre un ente en constante transformación. Medio siglo después, King Crimson sigue despertando una admiración peculiar entre los fanáticos y los obsesivos del rock progresivo. La Corte del Rey Carmesí nos invita a recorrer paisajes fantásticos y surrealistas, llenos de free jazz y psicodelia.

Cincuenta años después Robert Fripp y compañía siguen encontrando nuevas avenidas para tratar de alcanzar la perfección y obtener un momento de claridad e iluminación musical en cada uno de sus conciertos como si fuera el último.

