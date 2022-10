Las giras canceladas del 2022

Una nueva ola de giras canceladas ha hecho noticia y vuelve a levantar las alarmas sobre el estado de la industria musical. La situación económica y de salud en el mundo ha impedido a muchas bandas realizar giras, obligado a cancelar shows y dejado un futuro incierto para muchos.

En semanas recientes se anunció la cancelación o posposición de las giras de Ringo Starr and His All Star Band, Imagine Dragons, Wet Leg, Animal Collective, The Avalanches, Rage Against the Machine, Regina Spektor, Santigold, Metronomy, Bauhaus, Anthrax, Spiritualized.

El ex Beatle se vio forzado a cancelar su gira por Norteamérica, luego de ser recientemente diagnosticado con Covid-19, mientras que el vocalista de Imagine Dragons se está recuperando de una lesión en las cuerdas vocales, lo que ha obligado a cancelar sus próximas presentaciones en México. La lesión que sufrió Zach de la Rocha sobre el escenario ha obligado a reprogramar la gira actual de Rage Against The Machine, misma que ya había sido pospuesta por la pandemia de Covid-19.

Algunos artistas han cancelado sus giras en este 2022 por casos de Covid-19 que afectaron a músicos o integrantes del staff de las bandas. También ha habido una serie de artistas como Justin Bieber, Shawn Mendes, Sam Fender, Lil’ Baby y Arlo Parks que cancelaron sus giras para poner énfasis en su salud mental. Para muchos artistas se ha vuelto incosteable realizar una gira: el estrés financiero y emocional es abrumador. Y después de todo el esfuerzo, los altos costos de realizar una gira y la situación económica dificultan terminar con una ganancia que les permita subsistir y financiar sus próximos proyectos.

“Ha sido un año difícil para nosotros tratando de sobreponerse a una montaña de obstáculos relacionados con el Covid y la economía”, fue como lo pusieron los miembros de Animal Collective cuando anunciaron la semana pasada la cancelación de su gira por Europa y Reino Unido. “Desde la inflación, la devaluación de la moneda hasta los inflados costos de envío y transportación, y mucho mucho más, simplemente no pudimos armar un presupuesto para esta gira que no perdiera dinero incluso si todo lo demás salía bien”.

La banda inglesa Metronomy también se vio obligada a posponer sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá. “Girar por América es una de las cosas más exhaustivas y caras que una banda puede hacer, es un país muy extenso y fácilmente puedes gastarte muchos meses y dinero y sólo tocar en unas pocas grandes ciudades”. Metronomy sólo tocará una fecha en Los Ángeles y en la Ciudad de México.

En abril, Little Simz, la cantante británica ganadora del Mercury Prize, canceló sus presentaciones en Estados Unidos. “Siendo una artista independiente, yo pago por todo lo relacionado con mis presentaciones de mi propio bolsillo y realizar una gira de un mes por Estados Unidos me dejaría con un gran déficit”, escribió la rapera londinense.

Los costos de la inflación han impactado también en la industria de conciertos y todo aquel que haya comprado un boleto para un concierto ha resentido el impacto. Ahora los artistas se encuentran a una limitada disponibilidad de foros pues todo el mundo quiere aprovechar los espacios disponibles.

La pandemia de Covid-19 dejó devastada a la industria musical y el panorama continúa tornándose sombrío. Ninguna gira es lo suficientemente importante para anteponer la salud física y mental de los artistas y la situación económica ha hecho repensar a muchos el costo de esta industria.

Para estos artistas la cancelación de sus giras es el peor escenario, puesto que muchos sobreviven sólo gracias a sus presentaciones en vivo y la venta de su mercancía original. Ante las pocas ventas de discos, y las insulsas compensaciones que reciben en las plataformas de música, la situación está obligando a muchos artistas a replantearse sus planes para salir de gira.

Con mayores costos en los combustibles, la transportación aérea, el alza de precios y las alteraciones por el Covid-19 que aún siguen dejando estragos, realizar una gira es una propuesta muy poco lucrativa en este 2022.

