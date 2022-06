La ola de Stranger Things llevó a Kate Bush a la cima de las listas. Así como lo relatamos en una entrada previa, 37 años después de su lanzamiento, “Running Up That Hill (A Deal With God)”, regresó a las listas de ventas en Estados Unidos y el Reino Unido. En su ascenso, la canción primero irrumpió en el top 10 y en la semana del 17 de junio llegó al primer lugar de las listas de Billboard, destronando temporalmente al cantante británico y ex miembro de One Direction, Harry Styles.

En el Reino Unido, la canción saltó en su tercera semana del puesto 8 al primer lugar, con lo que a sus 63 años es la artista de más edad en encabezar las listas musicales. Este hecho representa el primer número 1 de Kate Bush en los Estados Unidos de toda su carrera y su regreso al Top 10 en el Reino Unido.

Cuando “Running Up that Hill” se lanzó por primera vez en 1985, la canción permaneció 11 semanas en las listas del Reino Unido —del 17 de agosto de 1985 al 26 de octubre de 1985—. En el 2012, la canción regresó a las listas brevemente luego de haber sido utilizada por el cineasta Danny Boyle en la ceremonia de las Olimpiadas de Londres. Esta es la quinta vez que la canción se vuelve a colocar en las listas en toda su historia.

“Es muy emocionante. Pero es bastante abrumador, realmente. Todo el mundo se ha vuelto loco”, dijo Bush a la periodista Emma Barnett en una entrevista transmitida por la BBC Radio 4 este miércoles.

Bush siempre ha estado alejada de los reflectores y rara vez concede entrevistas ante la prensa, así que la sorpresa ha sido aún más sorprendente para sus fanáticos. El acontecimiento la sacó de sus deberes de jardinería, uno de sus nuevos pasatiempos, según confesó ante la BBC y nuevamente le han devuelto los reflectores a su manera.

Kate Bush nunca ha buscado ser una estrella pop en el sentido tradicional y su camino lo ha forjado tomando decisiones arriesgadas. Durante su carrera Kate Bush nunca realizó ninguna gira de promoción por Estados Unidos, rompiendo con una tradición en la industria. El único intento por tratar de traspasar hacia el mercado estadounidense fue con una presentación en el programa de televisión Saturday Night Live en 1978, donde interpretó “The Man with the Child in his eyes”, en el episodio conducido por Eric Idle de Monty Python. Pero a Kate Bush nunca le han interesado las giras masivas ni los reflectores.

Su historial de conciertos también ha sido limitado, luego de que en su primera gira en 1979 uno de sus técnicos sufriera un accidente mortal. Esta fue una de las causas que la alejaron de los escenarios. Además de adoptar los sintetizadores y los samplers, Bush es una pionera en el uso de micrófonos inalámbricos con los que podía moverse libremente por el escenario y que ahora son un estándar para cualquier cantante pop.

La inclusión de “Running Up That Hill (A Deal With God)” dentro de la serie de Netflix Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, ha logrado un éxito sin precedentes. Pese a que la serie se había acogido al uso de la música nostálgica de los años ochenta como Madonna, REO Speedwagon, John Mellencamp, The Cars, “Weird Al” Yankovic o el tema de “The Never Ending Story” interpretado por Limahl, nada había empatado perfectamente la imagen, la narrativa y música como lo hizo la canción de Kate Bush.

“Es una serie tan buena que pensé que la canción atraería un poco de atención. Pero nunca imaginé que sería algo así”, dijo Bush en la entrevista radiofónica.

Cuarenta y cuatro años después de que irrumpió en la escena musical con “Wuthering Heights”, su primer sencillo de 1978 con el que logró su primer número 1, Kate Bush es la artista de mayor edad en liderar las listas de ventas de música. Y sigue trazando su carrera a su manera y haciendo sus propias reglas, como lo ha hecho desde el principio.

