El mercado de la nostalgia es lo de hoy. El consumo de música “nueva” en Estados Unidos cayó durante el primer semestre del 2022 y estadísticamente se está volviendo menos popular. De acuerdo con el reporte publicado esta semana sobre el estado de la industria musical de Luminate (antes conocido como MRC Data/ Nielsen Music), el consumo de música nueva continuó la tendencia del 2021 y perdió terreno entre las preferencias de la gente.

Durante el primer semestre del 2022 se registraron 131.3 millones de álbumes escuchados de música “nueva”, música publicada en los últimos 18 meses. Esta cifra representa un 1.4% menos de los 133.1 millones de álbumes registrados en el primer semestre del 2021. Esta tendencia comenzó durante la pandemia.

En el 2021, el consumo total de discos de música nueva fue de 269.5 millones de álbumes, un 3.7% menor a los 279.9 millones de álbumes registrados el año previo. El consumo total de discos incluye las ventas físicas o digitales del álbum, el número de reproducciones digitales del álbum y las reproducciones equivalentes a un álbum.

En contrapunto, el consumo de música de catálogo creció 14%, de 301.9 millones de álbumes durante el primer semestre del 2021, a 344.1 millones de álbumes durante el primer semestre del 2022. La música de catálogo se define en la industria como cualquier producción musical con 18 meses o de más antigüedad.

Hay que tomar con cautela las cifras. No significa que toda la música de catálogo sea música de otras décadas, sino que es toda la que se lanzó con una fecha previa a 18 meses. Así que una canción lanzada en el 2020 calificaría dentro de esta categoría. Aunque han ocurrido los fenómenos de la serie Stranger Things, que impulsaron la música de artistas como Kate Bush, o el resurgimiento de “Something in the Way” de Nirvana tras el estreno de The Batman.

En el reporte aún no se visualiza el éxito de Metallica y Master of Puppets, por el mismo fenómeno de sincronización en la popular serie de Netflix. Y esta semana “Sweet Child o’ Mine” y “Welcome To The Jungle” de Guns ‘N’ Roses regresaron a las listas de Rock de Billboard tras su inclusión en la película Thor: Love & Thunder y la celebración de los 35 años de su lanzamiento.

El rock, los oldies, el country y el hip hop son los géneros más escuchados dentro de la categoría de música de catálogo. Otro dato interesante es que los millennials están pegados a la nostalgia de los 90 y los 2000, siendo las décadas de su preferencia. La Generación X está más conectada con los años ochenta, noventa y en menor escala, los setenta. Mientras que los boomers se inclinan por los sesenta y sesenta. Un cambio generacional se nota en que los más jóvenes de la Generación Z se inclinan por la música del 2020 como su preferida frente a décadas previas.

Sin embargo, la música de catálogo se está escuchando más en plataformas de streaming que en discos de acetato. La escucha de música de catálogo a través de servicios como Spotify, Apple Music o Amazon Music subió 19% en este periodo. En tanto que las ventas de discos de “catálogo” en vinil y en digital bajaron 8.4 y 15.7%, respectivamente.

El número de ventas de álbumes “nuevos” en formato de vinil registró un crecimiento de 27.4% en lo que va del año. Lo que significa que se vendieron más discos de Harry Styles, BTS y Olivia Rodrigo que el Rumours de Fleetwood Mac, Nevermind de Nirvana o Purple Rain de Prince. El cantante británico Harry Styles rompió el récord de ventas de más discos de vinilo en una semana con su tercer disco Harry’s House.

En su reporte de perspectivas del 2022 para la industria de los medios y el entretenimiento, la consultora PwC estima que los ingresos en la música por streaming alcanzarán los 36,8000 millones de dólares en el 2026 y buena parte de estos estarán respaldados también por los catálogos de artistas veteranos.

Las grandes casas discográficas han apostado millonarias cifras por los catálogos de artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon, Sting, Tina Turner, Neil Young o Stevie Nicks. A principios de este mes Universal Music adquirió la totalidad del catálogo de Frank Zappa en una operación estimada en 50 millones de dólares.

El uso de rock clásico en grandes producciones de cine y televisión ha contribuido a que nuevas generaciones se acerquen a la música de otras décadas. Poco a poco nos hemos refugiado cada vez más con la música del pasado y su encanto nostálgico, tal vez, por una era menos incierta y deprimente de los días de tormenta en los que nos encontramos.

