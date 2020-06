Aquí contamos como siendo Jefe de Gobierno de CDMX, el hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador le dijo al entonces secretario general del PRD Carlos Navarrete: “Tanto poder han quitado al Presidente que ya es muy difícil gobernar”.

Ese es el diagnóstico que hace casi veinte años tiene el actual Jefe del Estado Mexicano del gradual y sistemático acotamiento de los poderes de la Presidencia que se hace desde los años noventa.

Muchos rechazamos la diaria defenestración presidencial de los organismos autónomos, pero vemos riesgosa e inaceptable, aunque lógica, su meta de recuperar todo el poder que el siglo pasado tuvo la Presidencia Imperial. Lo dicho, un deja vú.

A prueba Morena por el tribalismo

Hace poco falleció Julio Anguita, viejo líder histórico del Partico Comunista Español. Allá, en Espala y en todo el mundo los partidos y organizaciones de izquierda hicieron buenas ausencias de quien siempre fue coherente en convicciones y comportamiento.

No se dijo que cuando murió ya había sido expulsado del partido que fundó en la transición española. Vale citarlo hoy, cuando el dirigente nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar acusa a Yeidckol Polenvsky ante la FGR por lavado de dinero.

Tal parece que los morenistas han empezado a reeditar las luchas tribales que terminaron por destruir al PRD, de donde vienen casi todos. La pregunta es si el fundador de Morena los tolerará o sigue con su liberal dejar hacer, dejar pasar.

CDMX: no ceden las mentes maestras

Se anuncia la intención del gobierno de CDMX de volver a endurecer las reglas para el uso de bolsas de plástico, política que desde que se puso en práctica, más bien parece un intento de progresismo, quizá inadecuado para nuestra realidad.

Pero las mentes maestras no se equivocan y nadie explicará a los ciudadanos de a pie como empacar los desechos orgánicos domésticos para el personal de limpia o donde obtenerlos si vuelven a prohibir su comercialización o entrega gratuita.

La decisión de las mentes maestras es, para decirlo en bonito, una tontería en plena pandemia. ¿Cómo dijo Confucio? “Aquel que ha cometido un error y no lo corrige, comete un error mayor”. Cosas domésticas del confinamiento domiciliario.

NOTAS EN REMOLINO

Imperdonable. sí quedara sin castigo el asesinato del Juez Federal Uriel Villegas y su esposa, Pero, con respeto y cariño, no fue crimen de Estado, fue un crimen contra el Estado, por eso la persecución de los responsables debe ser implacable, sin abrazos... Desde el Senado, afirman, Ricardo Monreal intentará un reencuentro presidencial con los empresarios. Antes, diría uno, valdría la pena preguntarle al Presidente si está dispuesto. Si no, ¿qué necesidad de un sofocón?... Empezará en el Senado la discusión de las leyes complementarios del T.ME. Sería un error de los panistas no asistir, si no se aceptan ciertos temas que proponen. Al hacer lo mismo una y otra vez, siempre obtendrán el mismo resultado, no cambiará nada... El gobernador de Baja California, Javier Bonilla parece estar dispuesto a desempeñar en la vida real el rol del fílmico y arbitrario alcalde de “La Ley de Herodes” ...