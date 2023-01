Más compras sospechosas en el ISSSTE

¿Qué pasa en el ISSSTE? En el instituto que dirige Pedro Zenteno está habiendo un sinfín de irregularidades en las compras. Se compra a sobreprecio, se arman licitaciones aparentes para asignar a empresas sin experiencia y sin registro sanitario y se adjudica a empresas donde hay familiares de funcionarios. Y todo eso está sucediendo en la total impunidad, como si los directivos del ISSSTE encargados de las compras tuvieran una sobreprotección del más alto nivel.

Las irregularidades en las compras en el ISSSTE siguen a la orden del día y a sus directivos encabezados por Pedro Zenteno no les interesa arreglarlo.

Ahí está caso de la compra a fuerza a la empresa Imedic que le vendió al ISSSTE equipo de imagenología que no funcionó durante seis meses y ello llevó a la muerte a nueve personas. Hay denuncias y ha intervenido el Órgano Interno de Control evidenciando las irregularidades, pero no pasa nada. Se ve que Zenteno les está dando la mayor protección a sus directivos, hagan lo que hagan. Este caso que ha sido bien expuesto por la colega Lourdes Mendoza ha evidenciado con claridad el problema de ilegalidad que se está viviendo en el ISSSTE, pero hay otros casos.

Nos llegó información sobre una licitación que implicó una inversión por 473.3 millones de pesos y que deja grandes incógnitas, pues el ISSSTE termina pagando sobreprecios en una tercera parte que significan daño patrimonial para el ISSSTE y al final para el erario.

El distribuidor que ganó, Advanta Pharma, de origen guatemalteco, no sólo ofreció un precio mucho más elevado (en una tercera parte) que los otros postores, sino además tiene entre sus socios a alguien que es familiar consanguíneo de la ya muy cuestionada administradora Almendra Ortiz, quien habiendo ganado la confianza de la Presidencia cuando trabajó en la ayudantía pasó en diciembre del 2021 a ser directora de Administración y Finanzas del ISSSTE y desde ahí tal parece que está bien protegida para hacer y deshacer lo que guste en materia de compras en el ISSSTE, beneficiando a empresas sin experiencia en los respectivos ramos y comprándoles a precios mucho más altos que los ofrecidos por sus competidores.

En el triunfo de Advanta Pharma muy probablemente contó el hecho de que participó con el apoyo de Polaris, la empresa de Mauricio Pontones, un empresario que ha sido cuestionado y acusado en el pasado por incurrir en irregularidades para ganar las licitaciones. De hecho hay una acusación pendiente por irregularidades en compras del Issemym en el Estado de México. Se sabe que dicho personaje se sabe inmiscuir con los directivos, negociar y salir beneficiado de las licitaciones.

En esta licitación quedaron cuatro claves desiertas. Debieron hablarle a los no adjudicados y en vez de eso convocaron a un estudio de mercado y ahí ya no nombraron a nadie, de repente les avisan a los participantes y les dicen que lleven muestras de su producto para ver si cumplen lo técnico, y al final le asignan a Farma Drop la cual no llevó muestras, una empresa de León, Guanajuato que también participó con el apoyo de Polaris, otra vez, y a ésta le adjudicaron los paquetes también con sobreprecio. Ahí fue adjudicación directa.

Otro que ganó fue Nedmex. Pero aquí sucedió algo sumamente raro: ellos mandan su propuesta en un precio de 31.70 pesos por unidad y les terminan adjudicando a un precio de 36.83 pesos, es decir a un mayor precio mayor del que ofrecieron. Aparte, no lo suben a Compranet, sino que lo emiten más tarde con otro número de expediente.

En este proceso el ISSSTE terminó pagando mas 34 millones de pesos de sobreprecio y ahí está el daño patrimonial para las finanzas públicas.

maribel.coronel@eleconomista.mx