Después de años de arduo trabajo, el reconocido profesor emérito de la Universidad de Manitoba en Canadá, Vaclav Smil decidió reunir en un libro que titula Los números no mienten, 71 historias que según el autor al lector le sirven para entender mejor el mundo. Las agrupa en siete bloques: personas, países, máquinas, transporte, alimentos, medio ambiente y energía. Mediante un ameno recorrido por estos temas fundamentados en números y una serie de principios en su uso, alimenta la curiosidad por conocer y reflexionar sobre el mundo que vivimos, su sostenibilidad a futuro y los retos que nos aguardan. Para Vaclav Smil es posible que los números no mientan, pero no está muy seguro si estamos utilizando la verdad que nos pretenden transmitir, es más, él pregunta ¿Qué verdad transmiten los números?

Para V. Smil hay que situar los números en los contextos adecuados. “Una clasificación rígida basada en diferencias minúsculas desorienta más que informa. Está bien la duda, la precaución y el cuestionamiento incesante, pero también lo está insistir en cuantificar las realidades complejas del mundo moderno. Si hemos de entender muchas realidades ingobernables, si tenemos que basar nuestras decisiones en la mejor información disponible, entonces nada puede sustituir esta indagación”. En este punto me quiero detener y hacer una reflexión alrededor de un principio en el uso de datos que nos recuerda el autor, “…para entender lo que nos acontece, hay que examinar las líneas de tendencias y no los titulares de lo que sucedió un día...”

La semana pasada escuchamos y se leyó en las noticias que se cumplió una meta en México. Se alcanzó el número de personas mayores de 18 años que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19. Sin interés por entrar en el debate, sería bueno conocer las bases técnicas que conduce a decir que 80% de adultos mayores de 18 años con una dosis es una meta adecuada. La transparencia en la gerencia de la pandemia debe incluir además de resultados detallados, las justificaciones técnicas sobre la elaboración de metas y los procedimientos para alcanzarla. Pero más allá de este aspecto, regresamos al contexto de los números y recordamos al lector que los promedios esconden diferencias. Haber llegado a 83% de los adultos no significa que todos los adultos mayores de 18 años están en el grupo de “univacunados” (solo una dosis). De hecho, si se observa el mapa, al 29 de octubre, 9 estados de la República mexicana aún no llegaban a 80%. En esos estados habitan 27 millones de adultos lo que representa 30% del total. Se trata de no dejar a nadie atrás, pero es claro que Oaxaca, Guerrero y Chiapas están a la zaga con menos de 71% de adultos univacunados. Es cuestión de hacer una regresión simple entre la cobertura de vacunación estatal y el índice de marginación estatal y se confirmará que la protección contra el virus es más alta en los estados con más recursos que en los que tienen menos. La política del capitán del Titanic, primero los de primera.

El 29 de octubre de 2021 es un día paradigmático en términos de vacunación en México. Para el recuerdo o para el olvido, según sea el contexto analítico. Empleando las austeras estadísticas de vacunación que diariamente la autoridad reporta en formato “pdf”, se observa que, del 28 al 29 de octubre, en 24 horas, se vacunaron más de 3 millones de mexicanos. En una campaña nacional de 10 meses, solo en dos ocasiones se vacunaron más de un millón de personas en una día y curiosamente uno de ellos es el 4 de octubre cuando se incorporó el registro nominal digital de vacunación …para cuantificar con precisión la cantidad y tipo de dosis aplicadas, y vincularlas con cada una de las personas vacunadas: https://www.gob.mx/salud/prensa/425-secretaria-de-salud-fortalece-estrategia-de-vacunacion-contra-covid-19-con-registro-nominal-digital?idiom=es La primera fase de la estrategia digital incluyó cinco estados, a saber: Campeche, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Gracias a este cambio en el registro del 3 al 4 de octubre Campeche aumentó de 55 a 75% de cobertura.

Del 28 al 29 de octubre, seis estados vacunaron a 2.1 millones de adultos, es decir 71% de las vacunas que se pusieron ese día. Solamente el estado de México vacunó a casi un millón. Este número equivale a 15 días de trabajo incluyendo fines de semana en este estado. Chiapas en 24 horas vacunó a un cuarto de millón de personas lo que equivale a 44 días promedio de trabajo. Es decir, en una hora de 29 de octubre se vacunaron el equivalente a dos días antes de esa fecha.

También llama la atención que los estados incluidos en la primera fase de registro nominal digital contribuyeron con 817 mil vacunados en un día. El éxito logrado debe tener explicaciones que sería bueno que las dieran a conocer.

En 2008 Lancet publicó un estudio en el que se demostraba que los incentivos económicos y políticos exageraban las coberturas de vacunación publicadas por las estadísticas de los países. El estudio comparaba los resultados de las encuestas de hogares, en las que se pedía al informante la comprobación de que los menores había recibido la vacuna DTP con los reportes oficiales. La conclusión es que se requieren esta confrontación para mejorar la veracidad de los reportes.

En este sentido, sería muy apropiado que las encuestas de hogares que se realizan en México periódicamente en los hogares, tanto por el Instituto Nacional de Salud Pública como por el Inegi, soliciten se compruebe la vacunación contra Covid-19 a los adultos y con ello contabilizar esquemas completos, esquemas parciales y tipos de vacunas utilizadas. El monitoreo o seguimiento de las campañas de vacunación, por agencias independientes, es un imperativo durante y después de la pandemia. Mejorando el contexto de los números se podrían entender mejor la declaración hecha por la autoridad sanitaria que dijo …por razones diversas hay un rezago en 5 a 6 millones de reportes. Es decir, son vacunas distribuidas y aplicadas, pero no reportadas en la plataforma electrónica de la Ssa…

¿Será que el 29 de octubre se llegó a la meta porque se disminuyó en 3 millones el rezago mencionado en un día? Al día siguiente de anunciar que la meta se había cumplido, el reporte diario arrojó 131,371 adultos vacunados con una dosis y solo cinco estados contribuyeron a esa cifra, ¿es eso el regreso a la normalidad estadística?

Lo importante para entender el mundo en el que vivimos es buscar la verdad que nos quieren mostrar los números y analizar con cuidado sus tendencias y distribuciones. En este caso, el equivalente estadístico son seres humanos protegidos contra complicaciones o incluso la muerte de una enfermedad muy contagiosa, por lo que es conveniente estar convencidos de que los números reportados representan el beneficio adquirido por la inoculación de la vacuna.

*El autor es profesor de la Universidad de Washington del Departamento de Ciencias de la Medición en Salud y del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud.

