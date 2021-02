Se le atribuye al escritor y periodista inglés George Orwell, cuyo verdadero nombre fue Eric Arthur Blair (1903-1950), la siguiente frase: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas”. La expresión del autor de La Rebelión en la Granja y de 1984 los dos libros que lo inscribieron en el catálogo de los mejores escritores de habla inglesa, me servirá más adelante para hacer la defensa de algo escrito por mí.

Por el momento debo decir que, aunque de padres ingleses, el escritor nació y vivió su primer año de vida en Birmania, país que a partir de su liberación del Reino Unido en 1948, se convirtió en la República de la Unión de Myanmar; país que en los últimos días sufrió un golpe militar de Estado. La líder de la Liga Nacional para la Democracia(LND), el partido en el poder, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991 y el presidente de la República Win Myint, fueron hechos prisioneros el día de ayer. El jefe militar Min Aung Hlaing ha tomado las riendas del país.

De regreso a George Orwell, su biografía dice que a los 19 años aprobó el examen de ingreso en la Policía Imperial. Fue ubicado en la colonia británica de Birmania –volvió a sus orígenes–, en el Sudeste Asiático. Orwell duró cinco años en el cargo, suficientes para descubrir su esencia antiimperialista y anticolonialista. En 1930 renuncia al cargo, vaga por Londres y París. Descubre su vocación literaria, publica algunas obras sin gran éxito.

En 1936 su espíritu antifascista lo lleva a España a luchar al lado de la República contra el franquismo; inclusive resulta herido por una bala nacionalista. La guerra le sirve para percibir la fragmentación de la izquierda, muy lejos de sus ideales de un socialismo humano y, los más radicales, muy cerca del estalinismo totalitario y dogmático.

Lo precario de su salud le impide formar parte de las tropas del Reino Unido. En 1943 escribe La Rebelión de la Granja que se publica en 1945 con gran éxito. El argumento de la obra es una sátira al estalinismo. En una granja que pertenece a Mr. Jones, los animales se rebelan contra los hombres. Luego de liberarse de éstos, los animales vuelven a ser esclavos de algunos de sus congéneres. El principio que inspiró su revolución: Todos los animales son iguales, se convirtió en: Todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros.

Aquí retomo la frase que fuera mi punto de partida de esta columna que en su trayecto se fue impregnando de información: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas”. No tomo la frase a pie juntillas, para mí publicar en un periódico no tiene como fin hablar mal de alguien porque éste no quiere que se hable mal de él. Más bien radica en descubrir lo malo o perjudicial de la actuación de un individuo o un grupo de ellos en contra de la sociedad y de la democracia y denunciarlo aunque éste o aquéllos no quieran que su acción sea revelada; sin importar que uno pierda la ocasión de caer bien y hacer relaciones públicas. Lo medular de lo anterior lo digo porque a raíz de mi columna sobre Félix Salgado Macedonio, me llovieron comentarios negativos de aquellos que creí eran mis amigos acapulqueños pero que en realidad son admiradores de Salgado Macedonio, y que con sus interpretaciones a lo escrito por mí revelan que Guerrero es el estado más machista de la República.

Memes de la pandemia

Bienaventurados los que andan de fiesta en fiesta en plena pandemia, porque muy pronto verán al Señor.

Vamos a vacunar por orden alfabético. Empezamos con la A.

Alcalde.