Jared Kushner está casado con la hija de Donald Trump y, digan lo que digan los analistas, goza de la confianza del inquilino de la Casa Blanca para representarlo en pláticas internacionales de su particular interés.

Enfrenta, por supuesto, fuego amigo de quienes disputan el control de la agenda de la Casa Blanca, pero eso no le resta representatividad, pese a los internacionalistas.

No es un gesto simbólico, porque Kushner viene acompañado de funcionarios del Departamento de Estado y de seguridad. Casi como en la Zarzamora, quizá nunca sabremos de “aquello que hablaron”.

Congreso: ¿saldrá del punto muerto?

En el programa Si me dicen, no vengo, Joaquín López Dóriga de alguna manera forzó a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados a celebrar al aire una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la que fija los temas que se llevan al pleno.

El presidente de la Jucopo, Marko Cortés, a pesar de que el PAN bloqueó la terna para auditor superior de la Federación aprobada unánimemente en comisiones, tuvo que discutirla en la sesión de la Junta.

Aunque, para no mostrar que cedieron fácilmente, la terna para la ASF no se agendó para hoy pero sí para el jueves de la próxima semana. ¿Es la forma de echar a andar a un Congreso que, según Martha Anaya, se halla en punto muerto?

Lava Jato: las condiciones de Brasil

Siguen las críticas porque en México no se siguen adelante las investigaciones de los sobornos de la brasileña Odebrecht, como en otros países, lo cual ya utilizan para acusar al gobierno mexicano de inacción.

No se dice que hay países donde altos funcionarios y hasta exmandatarios han sido procesados debido a que sus gobiernos aceptaron la condición brasileña para tener toda la información: no procesar a ningún ejecutivo de la empresa y no cancelarle contratos.

México ha tenido dificultades para que los brasileños, celosos para proteger a sus empresas, den información. No han logrado que nuestro gobierno acepte sus condiciones. Y están, como la selva amazónica, verdes de coraje.

NOTAS EN REMOLINO

El dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia recibió un revés de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, al resolver un amparo, le quito al sindicato del autoexiliado líder la titularidad de la gran mina de carbón Río Escondido... Erran los empresarios que le pidieron al candidato presidencial de Morena Andrés López Obrador se defina por la legalización de la mariguana, pues ya se creyeron la leyenda urbana de que eso reduciría los índices de violencia en la República. Nada más falso... La Comisión Federal de Competencia Económica ahora quiere investigar a las gasolineras. Curioso, lo hace a partir de suposiciones e inferencia... Aunque quizá México no tendrá necesidad de tomar lo que llaman “medidas espejo” por los aranceles al acero y aluminio que hará públicos Trump. Quizá México y Canadá sean excluidos.

Quizá... No es novedad que grupos políticos para perjudicar al Gobierno de Ciudad de México saboteen el suministro de agua. Claro que aquellos de quienes se sospecha lo niegan. Sólo recordemos que son tiempos para que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda... Los clamores que exigen firmeza ante los norteamericanos hacen recordar a quien proponía a Ruiz Cortines declararles la guerra para beneficiarnos con un “plan Marshall”. Ruiz Cortines le respondió: “¿Y si les ganamos?”...