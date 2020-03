Tras de farragosas negociaciones se alcanzó un consenso político entre partidarios y enemigos del outsourcing, para evitar que la draconiana iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia socavara la no tan sólida confianza empresarial.

El acuerdo lo había presumido el coordinador de la bancada de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, sin pensar que Gómez Urrutia lo ignoraría y mandaría al pleno la draconiana iniciativa original.

Y estalla una tormenta en el paraíso, pues la rebelión de Gómez Urrutia no sólo fractura a la bancada mayoritaria, también socava el intento de conciliación con la IP y sabotea la política económica del Gobierno.

Se reagrupa el ala femenil de la 4T

La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero encabezó una reunión a la cual asistieron las titulares de Economía, Trabajo, Bienestar, Función Pública y de Cultura, así como titulares de otras instituciones oficiales para ratificar que "este es un gobierno de libertades"

Ofreció que habrá control político de las fiscalías que no investigan los feminicidios, pues consideró que ese comportamiento contribuye a crear la percepción de impunidad que tiene tan enojadas a las mujeres.

Reconoció las convocatorias a las marchas del fin de semana y pidió que fueran pacíficas. Eso sí, aclaró que "las mujeres no están enojadas con el gobierno, sino con las violencias que viven en sus entornos".

Cuando Porfirio casi encabezó la ONU

En las postrimerías del sexenio de Luis Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo se desempeñaba como Representante Permanente de México ante la ONU, la cual estaba estancada en el proceso de elegir al sucesor del secretario general Kurt Waldheim.

El estancamiento de las negociaciones entre las potencias abrió una ventana de oportunidad para el representante mexicano, quien buscó alianzas. Para mala suerte de Muñoz Ledo, los cortesanos de Los Pinos filtraban la eventual candidatura de Echeverría para la ONU.

Presionados por el tiempo, los representantes de las potencias le dijeron a Muñoz Ledo: "lo sentimos, pero pensamos que su candidatura no era seria, luego de la mención de Echeverría por su gobierno. Perdón, elegiremos a Pérez de Cuéllar, es mediocre, pero no hay más".

NOTAS EN REMOLINO

Loa manipuladores de los padres de familia de los normalistas asesinados en Iguala no quieren castigar a los responsables, no, quieren vengarse de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón que con su investigación desmintieron las leyendas. Lo peor, si en Palacio los escuchan, habrán logrado que todos los acusados encarcelados queden en libertad y aseguran la impunidad... También al Presidente Adolfo López Mateos le presionaba el embajador estadunidense por los intereses de sus compatriotas, pero nunca lo dijo públicamente, pues eso, diplomáticamente, lo haría poco fiable... Uno no sabe si el anuncio de que los aspirantes a participar en licitaciones gubernamentales serán sujetos a rigurosas revisiones por la Unidad de Inteligencia Financiera es para alentar o para desalentar a los inversionistas... Dirán misa, pero en la Suprema Corte cancelaron dos eventos y las subsecuentes sesiones de los ministros las transmitirá el Canal Judicial, pero no habrá acceso al público. Es que los ministros ya no están muy jóvenes. Y no se arriesgan...