En el sector financiero, podemos hablar de la sostenibilidad en dos importantes vertientes: la sostenibilidad como un medio para el aumento de las oportunidades de negocios y la sostenibilidad a través de la gestión del riesgo

Implementar un sistema que permita administrar los riesgos ambientales y sociales derivados de las actividades comerciales de los clientes de las instituciones financieras permite evaluar, previo a otorgar un financiamiento, los riesgos de crédito, prendarios y de imagen que se asocian a los impactos negativos que dichas actividades puedan generar. Por ejemplo, éstos pueden ser, de acuerdo a lo que señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contaminación de cuerpos de agua y aire, generación de residuos, accidentes laborales, huelgas, resistencia social o incremento en la presión de recursos naturales.

Lo anterior, se hace tangible a través de multas, sanciones y pagos para resarcir el daño, decomisos, privación de la libertad, clausura de la empresa o el proyecto, incremento en el costo de las primas de las aseguradoras, y resistencias sociales que pueden derivar en otra clase de estrategias legales.

Los riesgos socio ambientales requieren de un cuidadoso análisis, debido a que no son estáticos. Al contrario, son progresivos. Dependen de la temporalidad y no sólo de su ubicación. En algunas ocasiones, no parecen relevantes en la evaluación o planeación del proyecto, pero pueden serlo durante su ejecución.

En ese sentido, en el 2018 FIRA implementó el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, que se aplica a los proyectos de inversión con financiamientos autorizados por FIRA.

Para la correcta implementación de esta metodología, FIRA realizó una prueba piloto durante dos años, permitiendo hacer adecuaciones a la metodología para identificar tanto los cambios normativos y estratégicos dentro de la institución, como la creación de capacidades técnicas. Del inicio de la prueba piloto a la fecha, se han analizado más de 130 proyectos de inversión.

Los principales riesgos socioambientales identificados en los proyectos de financiamiento analizados por FIRA están relacionados con la generación de residuos y aguas residuales, la emisión de gases, los impactos en la salud y la seguridad laboral por el manejo de substancias químicas y tóxicas, lo que es congruente con lo expuesto por el BID.

Ignorar los riesgos socioambientales en las decisiones de crédito puede afectar la viabilidad financiera de un proyecto y la reputación de las empresas e instituciones involucradas en él.

Cabe señalar, por último, que una correcta gestión de los riesgos socioambientales permite a las entidades financieras promover una gestión ambiental eficiente y un desarrollo social responsable.

*Ivonne Odette Serrano Ríos, es especialista de la Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente de FIRA. La opinión aquí expresada es responsabilidad de la autora y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.