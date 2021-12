En el mundo de las películas de Disney quedará marcado el final del 2021 con la idea de que no se habla de Bruno, no, no, no, pero sí de Encanto, la esperada película sobre Colombia que hace unas horas llegó a su plataforma de streaming como regalo navideño.

Qué mejor promoción turística a nivel mundial de un país que aparecer en pantallas de cine y luego en las pantallas del hogar.

“Esperábamos la película con mucha emoción. Se captaron bien los encantos de nuestro país: la riqueza natural, la multiculturalidad, la biodiversidad, las tradiciones, el canto o la música. No se concentró en una región y comparte el mensaje del valor de la familia, a pesar de plantear un momento complicado por el tema del desplazamiento”, cuenta Ángela Ospina de Nicholls, embajadora de Colombia en México, luego de una función ante agencias de viaje.

Foto: Facebook Flavia Santoro

Actualmente, la relación México-Colombia está en su mejor momento, con siete aerolíneas operando y poco más de 30 vuelos a la semana, aunque en breve serán más, porque VivaAerobus acaba de solicitar permiso para volar la ruta México-Medellín (una de las cunas mundiales de la creatividad y la economía naranja) y sumarla a las México-Bogotá y Cancún-Bogotá.

Bajo el liderazgo de ProColombia, diversos organismos involucrados con la promoción turística planeaban desde hace meses diversas actividades para no dejar pasar el boom de Encanto. Incluso, la directora ejecutiva del Cali Valle Bureau, Catalina García, envió una carta al corporativo Disney para decir: estamos listos, qué podemos hacer, caminemos juntos.

No hubo respuesta, aunque eso no frenó el entusiasmo. En el ícono turístico de la ciudad de Cali, la Capilla de San Antonio, se colocaron unas grandes letras de la película que se han convertido en un espacio para la fotografía que se debe compartir en redes sociales.

Además, Catalina fue uno de los cerebros para crear, entre muchas otras cosas, la ruta turística multidestino: Valle y Quindío con Encanto, en donde se pueden encontrar las palmas de cera, el café, las macetas de Cali (dulce tradicional con el que se festeja a los ahijados), la música de salsa (se recuerda que Cali es pachanguero) y demás atractivos que aparecen en la película.

Previo a toda esa emoción, en una visita con motivo del proyecto turístico Pacífico Colombia (gran esfuerzo regional en el que se han destinado durante el último año 11 millones de dólares para promover los atractivos de cuatros departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó), se le preguntó a la directiva: ¿Qué tan buen momento se presentará para promover a Cali con la película?

En pronta respuesta dijo: No tengo ninguna duda, estoy segura de que será el mejor. El mundo va a poder ver en Encanto el ADN del colombiano y cuando se escuche la música y se mire el baile todos se van a acordar alegremente de nosotros. Seguro que van a querer venir a visitarnos y los esperaremos con gusto.

Foto: Facebook Flavia Santoro

Adicionalmente, la empresa Lego (conocedora de los encantos de los negocios) tampoco perdió oportunidad y se sumó a la promoción de la película de Disney con la venta de la casa de la familia Madrigal, elaborada con 587 piezas.

Por cierto, si no le queda claro porque no se habla de Bruno, no, no, no, ¡Es turismo! le sugiere que disfrute la película junto con unas crujientes palomitas banana chocolate de Chilim Balam.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx