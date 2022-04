Bajo el patriótico liderazgo de Manuel Bartlett, la CFE ha estado luchando a muerte – eso dice la retórica oficial -- contra gigantes tan poderosos y diversos como Iberdrola y Enel, Femsa y Bimbo, entre muchos otros. Globalistas, extranjeros, y además montoneros…

He aquí la clave de la Transformación. Visto así, el decreto para introducir certificados de energías limpias (CELs) cachirules no fue una trampa para crear excepciones que favorecían indebidamente a la CFE, sino un acto puro y nacionalista para mantener a raya a los gigantes invasores; el “decreto Nahle” no fue una ilegal treta para que la CFE capturara al CENACE, sino una misión por salvaguardar la confiabilidad del sistema; la reforma a la LIE no fue una violación anticompetitiva y contaminante a la Constitución, sino un heroico acto de las mayorías legislativas que fue “validado” por los únicos 3 (de 11) ministros de la corte que estuvieron a la altura de la épica; el hasta ahora fallido intento de reforma constitucional, aún si nunca han tenido los votos, no fue un vil intento de amedrentación política, o un atentado contra la Constitución, sino la más pura campaña de defensa de la soberanía nacional ante traidores a la patria.

¿No es ni tantito sospechoso que cada una de esas batallas auto-creadas se haya alineado a la perfección con la querencia del gobierno hacia la acumulación de poder y autoridad? ¿No suena medio raro que la solución propuesta por el gobierno para una entidad de gobierno como CFE sea, a cualquier costo, más CFE? O, mejor dicho, ¿no huele a podrido que la solución de Bartlett sea más Bartlett?

Claro que, hasta ahí, todo esto no era más que una intuición. No confirmaba ni corregía, para empezar, quiénes eran los verdaderos villanos del cuento contado por Bartlett. ¿Los renovables, por ser “intermitentes”? ¿Los grandes consumidores, que buscaron alternativas al suministro de la CFE? ¿Los generadores privados, que por definición tienen que usar el sistema eléctrico nacional? ¿Los extranjeros que invirtieron buscando un retorno o los mexicanos que abandonaron a la CFE buscando un retorno?

Fue cuando el gobierno presentó su hasta ahora fallida reforma constitucional que terminó por revelar la auténtica dirección de este arco narrativo. Para algunos quizás siga siendo una sorpresa que su principal propuesta no haya sido prohibir la operación o la inversión de ninguno de estos entes que se ha vilificado un día sí y otro también por más de 3 años. O que tampoco haya sido endurecer, para todos los participantes de mercado, los criterios de operación de la red – exigiendo que las plantas sean más modernas, eficientes o limpias. Pero, viendo hacia atrás, todo estaba ahí desde el principio. Ya no parece ninguna incongruencia que el corazón de su propuesta haya acabado siendo prohibir, tajantemente, sujetar a la CFE a un algoritmo competitivo de despacho eléctrico. Prohibido prohibirle al gobierno hacer lo que se le dé la gana con cuando menos el 54 por ciento de la generación que alimenta sistema eléctrico nacional.

Así, después de unos 1,000 días consecutivos de darle duro a Iberdrola y Enel, Bimbo y Femsa, gobiernos extranjeros y tratados internacionales, se alcanza a ver una trama más profunda – y mucho más absurda. Al llegar al límite, por ridículo que suene, el verdadero villano que Manuel Bartlett busca erradicar con su campaña no es nadie especial: ni una persona ni una organización. Ni siquiera una ideología. No es más que un algoritmo. Es una mera regla que simplemente tuvo la audacia establece que la única manera de ganar la preferencia en el sector eléctrico es ofreciendo energías más limpias con costos más bajos.

Tremendo villano. Ningún tropiezo por reformar la Constitución podría detener la lucha por aniquilarlo. Así que, de una vez quede claro: Ay de aquel algoritmo, y de quien lo invoque para operar. Ay de quien lo haya propuesto o defendido. Y, ya encarrerados, ay de la ley o artículo de la Constitución que lo haya habilitado.

@pzarater