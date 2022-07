(Parte 23)

Hemos hablado ya de varios portafolios de inversión sugeridos por expertos en inversiones, pero también los conceptos que hay detrás de ellos. Es importante entenderlos, porque como he mencionado en muchas ocasiones, no se trata de diversificar por diversificar, sino de combinar las distintas clases de activos de manera inteligente.

Hoy quiero presentar otro portafolio muy interesante, construido por Rob Arnott, quien es el fundador y presidente de Research Affiliates, una firma que al 31 de marzo del 2022 maneja 168 billones de dólares en activos. Rob ha publicado una enorme cantidad de artículos en boletines financieros. Su libro “The Fundamental Index: A Better Way to Invest” se enfoca en estrategias de Smart Beta.

Tradicionalmente las estrategias y los índices como el S&P 500 se construyen con base en la capitalización del mercado. En este caso 500 empresas más grandes. Pero eso puede ser problemático, porque la capitalización está determinada principalmente por el precio de las acciones. Entonces, los índices podrían sobreponderar acciones que están relativamente caras.

Las estrategias Smart Beta buscan ponderar los activos atendiendo a otros factores que históricamente han presentado un desempeño superior. Por ejemplo: ponderaciones que favorezcan empresas subvaluadas, o que minimicen la volatilidad, entre otras posibilidades.

El siguiente portafolio fue sugerido por Arnott en el 2008. Importante, mencionar que algunos de los ETFs mencionados pueden tener baja liquidez en México.

Como podemos observar, incluye las tres clases de activos, con varias subclases, incluyendo bienes raíces. Este es otro portafolio de riesgo relativamente moderado, con una ponderación de sólo 30% en acciones, 60% en instrumentos de deuda y 10% en commodities. Por ello lo compararemos con los portafolios All Weather y el Portafolio 60 / 40.

Aquí tenemos un problema de datos, porque la historia de los ETFs como BNDX o similares (que replican índices de bonos fuera de Estados Unidos) se remonta sólo al 2014. Entonces podemos analizar un periodo de tan sólo ocho años. Podríamos simular usando rendimientos históricos de cada clase de activo, pero en esta serie he querido analizar resultados reales que cualquier persona hoy podría conseguir fácilmente adquiriendo ETFs de muy bajo costo, disponibles en México.

Entonces, usaremos ese periodo corto para los tres portafolios. Como siempre: una inversión inicial de 1,000 dólares y aportaciones anuales de 2,000 dólares. Los dividendos de los ETFs se reinvierten y hacemos un rebalanceo anual.

En el periodo analizado, el portafolio de Rob Arnott y el All Weather lograron resultados casi iguales, aunque el primero mostró una volatilidad menor y una caída más acotada desde sus máximos.

