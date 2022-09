El abrazo de Xicoténcalt

El día de ayer en el programa noticioso de Carmen Aristegui el senador zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, declaró categóricamente que ante el presidente López Obrador lo venció la intriga. Su razonamiento lo basa en que integrantes del círculo cercano a Palacio Nacional han convencido al primer mandatario de que la pérdida de 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México fue por culpa del todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Según el legislador fue el equipo de Claudia Sheinbaum el que conspiró en su contra.

Lo que sí fue un hecho es que el pasado 30 de agosto durante la reunión plenaria de la bancada de Morena en la antigua sede del Senado en Xicoténcalt, el líder senatorial del partido sufrió un desdén de parte de los miembros más notables del gabinete presidencial. El desaire, a juicio de Monreal Ávila, dirigido a él fue una falta de respeto extensiva a todos los senadores morenistas y aliados.

Fue notoria la ausencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de los titulares de la Defensa y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente. Una grata visita fue la de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Notable fue la falta de asistencia del presidente del partido Mario Delgado quien en un acto de obediencia, cumplió la orden emanada de las alturas, acción con la que debió estar de acuerdo, para preservarlo en el puesto, su verdadero jefe, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien sí asistió y fue recibido cordialmente por Monreal en lo que podrá llamarse en la historia inmediata como “El Abrazo de Xicoténcatl” que puede inquietar los planes próximos de Palacio.

Como dijo el historiador chihuahuense, José Fuentes Mares (1918-1986): “En el campo de la lides políticas no encuentran consuelo sólo quienes no lo buscan”. O, como diría de manera más simple y coloquial el filósofo de Güemes: “Los buenos políticos son como el amor de madre, ¡no se fijan en chingaderas!”. No obstante la notoria animadversión hacía Monreal de la parte más radical de su, todavía, partido; el zacatecano que presagió una tormenta, con presencia de ánimo, se sobrepuso a ella. Todos los indicios de querer defenestrarlo como coordinador de la bancada mayoritaria y, por ende, de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, no pasaron de eso: atisbos, asomos que al paisano de López Velarde manejó con maestría política.

De la Secretaría de Gobernación vino directamente la orden de que el senador Higinio Martínez, perdedor de la encuesta realizada en Palacio Nacional, para determinar el candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México, como premio de consolación recibiera la presidencia del Senado para así tener al frente de este órgano legislativo a un aliado al primer mandatario. (Es decir “Alimentar dos pájaros con un bolillo”, como ahora recomienda la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, cambiar el refrán: “Matar dos pájaros de un tiro –¡ya lo dije!).

Sólo que Monreal “agarró la rosa por las espinas” (sugerencia de la misma organización para decir “cogió al toro por los cuernos” –¡caí de nuevo!), maniobró políticamente para que saliera presidente un senador cercano a él, Alejandro Armenta Mier. Y así trocó los presagios de tormenta por un día de campo a su favor.

Peta

Tiene guasa la existencia de una organización como la de Personas por el Trato Ético de los Animales y su sugerencia de cómo cambiar los dichos cotidianos para no ofender a los animales. ¡Una exageración! El escritor Arturo Pérez Reverte, hizo una serie de propuestas de cachondeo a dicha organización, como las siguientes: “La curiosidad alteró levemente el pulso del gato”. “Cría hijos y te sacarán los ojos”. “Camarón que se duerme no canta flamenco” y “Más promiscuas que las ponedoras profesionales”.