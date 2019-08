Con dos horas de retraso, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó para desahogar los 32 asuntos en cartera. El magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, justificadamente tramitó una prórroga para la sesión ordinaria de ayer: su ponencia en la apertura del seminario convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la reforma electoral en ciernes.

Autoridades electorales y académicos acudieron a la cita. Ni legisladores ni líderes políticos fueron convocados. Y es que —de acuerdo con la coordinadora del seminario, María Marván Laborde— se trata de abrir una discusión, al margen de los intereses de los partidos, sobre la pertinencia de una reforma electoral.

El magistrado presidente del TEPJF; el titular de la FEPADE, José Agustín Ortiz Pinchetti, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, fueron los primeros en externar su postura. “Si no hay reforma electoral, no pasa nada”, había adelantado el consejero electoral, aunque Marván sentenció lacónica: “el problema es que ya estamos en la ruta”.

Hace dos meses, la Cámara de Diputados recurrió a la figura de Parlamento Abierto para consultar a los sectores interesados. En vías de trámite, actualmente hay más de 120 iniciativas para reformar las reglas de la competencia política-electoral, ahora bajo la égida de la austeridad republicana.

Recortes, para las prerrogativas y el gasto de las autoridades electorales. Recortes, en el número de escaños y curules. Eliminación de la representación proporcional. Desaparición de los OPLES y los tribunales locales... ¿Y la calidad de la democracia?

“Debe existir una racionalidad en el uso de los recursos públicos. Y en materia electoral no podemos escapar a esa lógica”, concedió el magistrado presidente del TEPJF, “pero de ninguna forma debe restar a la eficacia y la eficiencia de los tribunales encargados de la justicia electoral.

“Insisto, la austeridad no debe repercutir en el correcto funcionamiento de las instituciones... debemos fortalecerlas y no minarlas o menoscabarlas.

“¿El discurso de la austeridad justifica cualquier cambio?”, cuestionó el consejero presidente del INE, “reducir los costos de las elecciones no debe ser sinónimo de refundar nuestro sistema electoral. Un sistema —no me canso de decirlo— que sí funciona y que es ampliamente reconocido a nivel internacional. Minar las reglas, los procedimientos y las instituciones que construimos para inyectar certeza, romper las condiciones de equidad, distorsionar la representación política y vulnerar la autonomía de los organismos electorales por un tema de costos, es no tener claras las prioridades. Proceder así podría abrir la puerta a un pasado ya superado”.

Este año, los partidos —aquellos con registro nacional y las fuerzas políticas estatales— recibirán más de 10,000 millones de pesos de prerrogativas y las autoridades electorales ejercerán más de 6,000 millones de pesos de presupuesto. Para el 2020, el INE repartiría 5,230 millones de pesos entre las formaciones políticas, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les formuló un “respetuoso llamado” para reducir sus gastos y devolver dinero a la Hacienda Pública.

“Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, insistió. “Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos, quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas, hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben reducir sus gastos —es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar— cuando menos a la mitad”.

Al cierre de este espacio, ninguno de los presidentes de los partidos había secundado la moción presidencial. Ni siquiera Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional de Morena.

EFECTOS SECUNDARIOS

PRECEDENTES. El PAN quiere concretar, en los hechos, el lema de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y definió que sea una mujer quien presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de ejercicio, tras de la conducción que tuvo a su cargo el morenista Porfirio Muñoz Ledo. Juan Carlos Romero Hicks convocó a los integrantes de la bancada blanquiazul a elegir a una colega para el primer segmento del periodo que arranca dentro de un mes y que corresponde a su partido. El segundo segmento del periodo corresponderá a un diputado. ¿Y en el Senado? Atrincherado en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres insiste en quedarse otro año en ese cargo, como premio a la productividad del órgano legislativo. En frente están un cúmulo de voces que pugnan por una verdadera igualdad en el ejercicio del poder, además del empoderamiento de las políticas. Al respecto, es recomendable revisar el informe global sobre las brechas de género global del World Economic Forum, que rastrea las disparidades sociales y económicas basadas en el género en 149 países. México se ubica en el sitio 27 de ese ranking, incluso por delante de Estados Unidos en el rubro de representación de mujeres en las instituciones políticas. ¿Y entonces, qué falta? Ya está la ley para la paridad de género, pero actualmente no tiene una presidenta en los órganos legislativos. Ambos países nunca han elegido a una jefa de Estado.

RECONOCIDOS. Salvador del Toro, Chavo, es compañero en las páginas editoriales. Una caricatura suya de Donald Trump obtuvo una mención especial del jurado del Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa edición 2019, que dentro de un mes será entregado en Miami, Florida. Su colega Darío Castillejos, de El Imparcial de Oaxaca es el ganador en esa categoría. Ambos cartonistas, junto con la fotógrafa Anahí Velásquez Valdez de El Imparcial, de Hermosillo, son los periodistas mexicanos premiados, junto con una iniciativa conjunta de Proyecto Puente, Connectas y Aristegui Noticias, que produjo un reportaje sobre la negligencia de las autoridades mexicanas para evitar el derrame tóxico en el Río Sonora, considerado el peor desastre de la industria minera en México. La subdirectora de El Tiempo, de Bogotá, Jineth Bedoya Lima, recibirá el Gran Premio a la Libertad de Prensa. Los premios consisten en 2,000 dólares y diplomas, y serán entregados en una ceremonia especial durante la asamblea general de la SIP a celebrarse del 4 al 7 de octubre en Miami. Enhorabuena.