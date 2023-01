Cuatro eventos por observar desde México

El inicio de año invariablemente llega cargado de optimismo: nos emocionan las oportunidades hacia delante, a la vez que hacemos votos para no cometer los mismos errores que años anteriores y – ahora sí – capitalizar a nuestro favor las circunstancias positivas que se van presentando.

A nivel internacional, se publican análisis económicos, políticos y militares para cada región, además de que proliferan artículos que nos sugieren qué temas seguir a lo largo del 2023 o qué situaciones afectarán en mayor o menor medida el devenir internacional.

Más allá de lo anecdótico, lo que sí es un hecho es que este año será importantísimo en ciertos temas, y las decisiones que se desprendan tendrán implicaciones para México. Destaco cuatro eventos en particular:

La continuación de la invasión de Rusia a Ucrania: en febrero de 2023 este conflicto cumplirá su primer año, lo cual muchos analistas hubieran desestimado al inicio de las hostilidades. Sin saber cuánto más puede durar, lo cierto es que la guerra ha cambiado para siempre las decisiones de producción, inversión y suministro de las empresas a nivel mundial. Aunque el impacto del conflicto en el aumento de la inflación fue sustantivo, para el 2023 se anticipa que dicho impacto se habrá atenuado. No obstante, esta agresión es por mucho el riesgo geopolítico más relevante, y una escalada en la intensidad de la guerra sería muy preocupante para la economía, las cadenas de suministro y la inflación.

China bajo un tercer mandato de Xi Jinping: aunque todo el mundo anticipaba que Xi Jinping recibiría un tercer mandato, previo al Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, de octubre pasado, circularon rumores en redes sociales que afirmaban que el mandatario chino había sido detenido; nada de eso fue cierto, pero sirvió para alentar las dudas y preguntas sobre cómo será China en esta nueva etapa. Algunos esbozos parecen surgir, incluyendo la continuidad de sus políticas en materia económica y de seguridad, lo cual seguramente seguirá causando tensiones con varios países alrededor del mundo, principalmente con EE.UU. Si esto continúa provocando la relocalización de inversiones, México se vería indirectamente beneficiado.

El péndulo latinoamericano: este año habrá varios procesos electorales importantes en la región, pero para México son particularmente relevantes las elecciones presidenciales en Argentina y Guatemala. En Argentina, que es un socio comercial importante de nuestro país, la primera opción opositora parecería ser Horacio R. Larreta, actual jefe de la ciudad de Buenos Aires (aunque se especula un regreso de Mauricio Macri), mientras que el oficialismo se decantaría por Sergio Massa, que ocupa la siempre importantísima cartera de Ministro de Economía. Finalmente, algunos personajes ponderan una candidatura más alejada del establishment, como podría ser Javier Milei. En Guatemala, la elección de los votantes no será menos difícil, ya que al menos diez políticos buscan la presidencia, incluyendo personajes como la ex diputada Zury Ríos (hija del ex presidente Efraín Ríos Montt). Este país comparte frontera terrestre con México, y es punto clave para temas como migración.

Un Congreso de EE.UU. dividido: aunque los republicanos no lograron tener el control de ambas cámaras como anticipaban, y la elección del presidente de la Cámara de Representantes exhibió sus fisuras internas, es un hecho que el Congreso que inició hace unos días tratará de imprimir su dinámica partidista en la agenda legislativa. Para México eso seguramente implicará mayor escrutinio, además de reiterados llamados a que la Casa Blanca tome medidas más enérgicas contra nuestro país. No hay que olvidar que la agenda bilateral es tan extensa, que prácticamente todos los días tenemos algo de que hablar, ya sea por temas económicos, comerciales, migratorios o de seguridad.

México es un actor de peso a nivel internacional, por nuestra posición geográfica, tamaño de la economía, flujos comerciales y como destino de inversión. Para reforzar este papel a nivel internacional, debemos poner atención a los fenómenos que marcarán las pautas a seguir en el 2023, ya que las oportunidades y los conflictos se desprenderán en gran medida de dicho contexto.

El autor es académico de la Universidad Panamericana; previo a eso, desarrolló una carrera de veinte años en el gobierno federal en temas de negociaciones comerciales internacionales.

Twitter: @JCBakerMX