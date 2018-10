Es satisfactorio que el pasado fin de semana se haya reunido con el Presidente Electo su designado gabinete de seguridad, incluidos ya los futuros titulares de la Defensa y la Marina para empezar a afinar lo que será la estrategia del próximo gobierno.

Satisfactorio porque en esas reuniones seguro de disiparán confusiones de algunos de los futuros funcionarios, como la doctora Loretta Ortiz Ahlf, pues ha expuesto premisas que parten de una mala interpretación de la realidad.

Por ejemplo, de cómo funciona la estructura del nuevo sistema de procuración de justicia y quién hace qué, pues si bien tiene razón al criticar la poca instrucción de los policías, se equivoca a suponer que

son ellos quienes investigan los delitos.

¿Excesiva ´´austeridad´´ en Cofepris?

En los equipos de transición, al menos en algunos, parece prevalecer la ´´línea´´ de la austeridad sobre la búsqueda de más eficacia y eficiencia y, sobre todo, de mejores resultados en el desempeño de las

tareas que, a partir del uno de diciembre estarán bajo su responsabilidad. Tal es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la llamada Cofepris.

Es posible que, como toda dependencia pública, ahí también hay que evitar derroches, pero deben precaverse de que cualquier recorte de haga con quirúrgico bisturí, no con ideológicos machetes, pues está en juego el control, vigilancia y supervisión de medicamentos, productos y todo lo que tenga que ver con la salud de las y los ciudadanos.

Sin ser experto, uno se imagina que reducir por reducir el presupuesto para el control de medicamentos, o de los laboratorios con que se cuenta para una tarea más eficaz es absurdo, pero a veces es más fuerte el deseo de quedar bien cumpliendo consignas que cumplir con la

responsabilidad de proteger la salud de todos.

¿Aceleraran la agenda Monreal y Delgado?

A 33 días de que tome posesión el gobierno lopezobradorista, están pendientes en el Congreso muchas iniciativas ya presentadas por las mayorías de Morena en las dos Cámaras, la de Diputados y la de

Senadores, pero en este momento ninguna más importante como las reformas a la ley de la administración pública federal.

Seguramente que, por ahora, están en comisiones, pero quizá alguien debe recordarles que, a menos de cinco semanas de la toma de posesión, ya están contrarreloj, porque no sólo la citada iniciativa incluye la restitución de la Secretaria de Seguridad Pública, sino también la redistribución de responsabilidades, incluida la concentración de las decisiones de compras y licitaciones.

Al coordinador senatorial Ricardo Monreal y al de diputados Mario Delgado debe quedarles claro el problema que tendría el nuevo Presidente si en su primer día de gobierno no cuenta ya con los instrumentos administrativos planeados para la Cuarta Transformación.

NOTAS EN REMOLINO

No es menor el reclamo que hace el titular de la STPS Roberto Campa, cuando recuerda que en este sexenio se crearon más de 4 millones de nuevos empleos formales. Muchos pagan poco, alegan los críticos. Quizá, pero quienes alguna vez hemos estado desempleados sabemos que no hay sueldo más bajo que el que no se puede cobrar… Interesante que durante la pasada semana reapareció en la Casa de la Transición el hijo del Presidente Electo. Podría ser que se intenta evitar que se repitan incidentes en los que reciba información incompleta o inexacta. La revisaría alguien de total confianza… Por fin, el pasado fin de semana ya algunos medios de comunicación empezaron a revelar de las

manipulaciones que pretenden hacer de la caravana de migrantes y hasta de abusos en los que nada tienen que ver las autoridades mexicanas… Muchos, como quien esto escribe, está en desacuerdo con un gobierno como el del venezolano Nicolás Maduro, pero también debe aceptar que el

próximo gobierno está en su derecho de invitarlo a la toma de posesión. Nosotros, como ciudadanos, pues tenemos el derecho de protestar contra él. Así de clara la delimitación de campos… No hay por qué sorprenderse porque el ex panista Germán Cázares haya acudido a votar en la aeroportuaria consulta. No olvidemos que será miembro del gabinete ampliado del próximo gobierno…