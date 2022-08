Captación irregular y fraude, inversiones peligrosas

En lenguaje cinematográfico, podría decirse que se trata de “Dos Tipos de cuidado” en alusión al clásico mexicano de Pedro Infante y Jorge Negrete, pero lamentablemente, también en materia jurídica se trata de dos tipos penales de cuidado.

Los recientes acontecimientos derivados de la operación fallida de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) en Guadalajara, Jalisco; evidencian de nueva cuenta, lo fácil que puede ser que la gente sea seducida y acepte confiar sus recursos a un tercero que no tiene la autorización gubernamental requerida (ni garantía o respaldo alguno) para realizar dicha actividad, derivando en lamentables consecuencias para muchos afectados directa e indirectamente.

En términos generales, la mayoría entendemos o tenemos una idea más o menos cercana a lo que implica un fraude, es un concepto que aún sin ser abogados conocemos y reclamamos cuando nos sentimos agraviados, y que además el tipo penal es sencillo para su comprensión: “Código Penal Federal Art. 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”; y en el caso del similar del Estado de Jalisco, básicamente los elementos son los mismos, adicionando expresamente que el beneficio indebido puede ser “para sí o para otro”. Por ello, más bien quiero compartir una reflexión acerca del otro tipo de cuidado: la Captación Irregular.

Aquí la cosa cambia, no todos estamos conscientes de que existe y menos de qué se trata, qué implica y por supuesto, qué consecuencias tiene. Para ello, traemos al estrado a este tipo que vive en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) en el Artículo 111, cuando se viole lo dispuesto en el 2 y 103 de la misma. Para efectos prácticos copio el inicio del Art.103 “Ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, quedando obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados…”; especialmente cuando se solicite, ofrezca o promueva a persona indeterminada o a través de medios masivos de comunicación, o que se realice de forma habitual o profesional (Art. 2 LIC).

En otras palabras, el recibir depósitos del público y comprometerse a devolver el capital con o sin rendimiento, bajo la figura que se quiera presentar, está prohibido y de acreditarse su inobservancia constituye un delito. En México, solamente pueden hacer esto los Bancos, Sofipos, Sofincos, Socaps y algunos otros supuestos muy específicos, igualmente reguladas en la legislación financiera.

Cuando se presentan estas situaciones, vemos que no es caprichoso que la ley imponga estas restricciones, precisamente es para proteger los intereses del público. Que paradójico y cruel, termina siendo que en los modelos de captación irregular y que adicionalmente, impliquen un esquema piramidal, sucede que los que invierten, invitan a su vez a otros a hacer lo mismo, y así sucesivamente, pero comúnmente se trata de su gente más cercana, más querida, sus familiares y amigos; y ellos correrán la misma suerte en el momento en que el modelo ya no sea sostenible.

Hacer eventos lucidores con grandes pantallas y ofrecer brindis, presentarse como exitosos asesores financieros, acompañarse de gente reconocida de los medios deportivos y de espectáculos; está bien, mientras no se cruce la línea de ofrecerte una muy rentable inversión, porque estos suelen ser algunos de los trucos que utilizan el par de tipos de cuidado. Si te gusta el cine, te recomiendo la película de Robert De Niro, El Mago de las Mentiras, en la que representa a Bernie Madoff, asesor financiero, quien realizó un fraude piramidal en Nueva York por 64,800 millones de dólares perjudicando a miles de empresas, agentes financieros, y personas ricas o no tanto, de los Estados Unidos; aprehendido y condenado a cadena perpetua por lo mismo. Como ves, pasa en todas partes y en todos los niveles, pero lo importante es que no te pase a ti.

