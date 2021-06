La empresa de consultoría Deloitte, llevó a cabo una encuesta para conocer la posición que sobre distintos temas tienen las llamadas generaciones millennial y Z. Incluyó 25 países y abordó también aspectos relacionados con los impactos derivados de la pandemia.

De acuerdo con la metodología del estudio, los millennials encuestados nacieron entre 1983 y 1994, mientras que la generación Z nació entre 1995 y 2003.

Entre los principales hallazgos del estudio, destaca que se trata de generaciones que, a diferencia de sus predecesoras, consideran prioritaria la atención de temas relacionados con la desigualdad, el medio ambiente y el racismo (en todas sus expresiones); haciéndose a sí mismos y a las instituciones de sus respectivas sociedades, responsables fundamentales de crear activamente condiciones para mejorar el mundo en estos temas.

A raíz de la pandemia, los temas relacionados con la atención a la salud y el desempleo incrementaron su relevancia, pero el tema del ambiente se mantiene como prioritario. En este sentido, hay una marcada división en el efecto de la pandemia en la atención de estos temas, ya que mientras que 40% a nivel global creen que más personas que se preocuparán por tomar acciones en favor del medio ambiente, 60% manifiesta su preocupación qué para tratar de revertir los efectos económicos de la pandemia, las empresas y los gobiernos descuidarán el ambiente.

Dos tercios de cada grupo tienen una clara conciencia respecto de que la riqueza y el ingreso se distribuyen de manera desigual y que ello tiene repercusiones negativas para la sociedad y un grupo importante cree que se requiere una intervención gubernamental para crear condiciones de cambio en ese sentido. En particular, esta apreciación resulta particularmente preocupante porque salvo muy contadas experiencias, la intervención gubernamental indiscriminada en esta materia no necesariamente genera condiciones más favorables y frecuentemente provoca desequilibrios económicos que incluso acentúan la desigualdad que se pretendía combatir. Detrás de esta visión probablemente se encuentra el hecho de que, para la mayoría de los pertenecientes a estas dos generaciones, las épocas de amplia intervención estatal, con desequilibrios económicos graves no están en sus memorias.

La mitad de los participantes de la generación Z y 40% de los millennials señalan que viven en permanente estrés y dos terceras partes señalan que el motivo de ello son sus malas perspectivas financieras futuras y de su futuro profesional.

Menos de la mitad de ambos grupos piensan que los negocios tienen un impacto positivo en la sociedad y esta percepción negativa de los negocios, atraviesa sus decisiones de consumo, e influye en sus decisiones de apoyo a plataformas políticas más opuestas a una economía de mercado. También se aprecia una caída de la percepción de lealtad hacia sus empleos.

A nivel discursivo, los participantes de México presentan una respuesta más favorable a temas de involucramiento comunitario a cuestionamientos como si la pandemia los ha inspirado para tomar acciones que mejoren su propia vida y las de sus comunidades. Ambos grupos presentan respuestas positivas afirmativas, superiores de forma significativa a las que presentan en promedio los encuestados a nivel mundial.

Estas generaciones han vivido en un mundo en el que ciertas tendencias han manifestado sus efectos más negativos para grupos más amplios de la población.

El reto para instituciones y sociedad es ayudarlos a transformar lo negativo, sin profundizar los desequilibrios. Porque ese escenario, ya lo vivimos generaciones previas.

raul@martinezsolares.com.mx