Banco de México decidió elevar la tasa de interés de referencia a 7%, con un aumento de 50 puntos base, como lo anticiparon prácticamente todos los analistas.

Pero lo más trascendente de la noticia, es que implícitamente, el banco central ratificó su autonomía.

¿Por qué?, porque pese a la “sugerencia” del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ya no aumente las tasas, no sólo la volvió a aumentar, sino que dejó ver que vienen más aumentos.

Con la decisión de ayer, la junta de gobierno del banco central marcó su distancia –como de hecho ya lo venía haciendo– respecto del Ejecutivo Federal.

El instituto central consolidó su credibilidad al anteponer su mandato, de mantener a raya la inflación, a los deseos del Jefe del Ejecutivo.

El hecho de que el Presidente de la República no haya vuelto a adelantar el anuncio de la decisión de Banxico –como lo hizo en la ocasión previa y luego, frente al escándalo que se armó, tuvo que ofrecer disculpas y asegurar que no sabía que no era público–, también es buena señal.

La inflación que enfrenta hoy Banxico, es parte de un fenómeno inflacionario mundial. En consecuencia, es un desafío mayúsculo, en la medida en que los factores que la determinan son externos.

El banco central es realista y observa en el panorama inflacionario fuertes presiones.

De hecho la inflación registrada es un dato preocupante: en abril las inflaciones general y subyacente registraron tasas anuales de 7.68 y 7.22 por cientoEn consecuencia revisó al alza sus pronósticos de inflación general y subyacente para lo que resta del año y hasta el segundo y tercer trimestre del 2023, pero todavía espera que vuelva a su meta a inicios de 2024.

Prevé que la inflación cierre en 6.4%, su pronóstico previo esperaba que terminara en 5.5. por ciento.

El voto disidente

La decisión para aumentar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, fue por mayoría.

La votación no fue unánime. Se registró un voto disidente, al alza. El voto de la subgobernadora Irene Espinosa, por un aumento de 75 puntos base, marca un punto de inflexión en el que, de mantenerse las presiones inflacionarias, pudiera haber aumentos de hasta 75 puntos base, hacia adelante.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Galia Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel votaron por aumentar la tasa de interés, en medio punto porcentual.

Mayor contundencia

La junta de gobierno observa que el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza y continúa deteriorándose.

En consecuencia no sólo podría continuar aplicando los agresivos aumentos que ha venido realizando de 50 puntos base, sino que incluso podría llegar a aplicar incrementos de 75 puntos base.

Pero lo que queda claro es que Banxico, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, con tres aumentos consecutivos de 50 puntos base y 4 incluyendo uno previo a su gestión, está claramente preocupado por las presiones y por mantener el anclaje de las expectativas inflacionarias.

La frase clave del comunicado del instituto central dice específicamente: “ante un panorama más complejo para la inflación y sus expectativas, se considerará actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo de inflación”. Además del deterioro del panorama para la inflación, Banco de México está presionado por el endurecimiento monetario de la FED que aumentó recientemente su tasa en 50 puntos base y podría hacerlo nuevamente en dos ocasiones más.

La lista de riesgos que prevé Banxico es larga: persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados; presiones inflacionarias externas derivadas de la pandemia; mayores presiones en los precios agropecuarios y energéticos por el conflicto geopolítico; depreciación cambiaria; presiones en los costos.

De ahí que el mensaje es claro, las presiones inflacionarias se mantienen al alza y Banco de México endurecerá su política monetaria con nuevos aumentos a su tasa de interés.

Frente a este panorama, los analistas económicos han elevado sus pronósticos respecto de las tasas de interés de Banco de México para el cierre del año a entre 8.50 y 8.75%.

Se presagian más presiones inflacionarias. Causa tranquilidad que Banxico actúe de manera autónoma.

marcomaresg@gmail.com